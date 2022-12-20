Зеленський приїхав у Бахмут

7 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Президент Володимир Зеленський неочікувано приїхав в Бахмут, який є найгарячішою точкою на фронті війни Росії в Україні.

Президент зустрівся з військовими, поспілкувався, нагородив українських воїнів, повідомили в Офісі президента.

Речник президента Сергій Никифоров підтвердив візит президента і додав, що він вже поїхав з міста, повідомляє "Суспільне".

Бахмут - одне з найважливіших міст на Донбасі. Саме тут зараз зосереджені головні зусилля російської армії, яка вже багато місяців кидає величезні сили задля взяття міста.

Чому Бахмут важливий

До 2016 року Бахмут називався Артемівськом.

З початком війни на Донбасі у 2014 році Бахмут переважно був у тилу і не був місцем активних бойових дій. Хоча й зазнавав обстрілів. Все змінилося після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022.

Вперше росіяни масовано обстріляли Бахмут у травні.

Після того, як військам РФ вдалося взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку літа, Бахмут став головним напрямком наступу російської армії при спробах просування на Слов'янськ та Краматорськ.

Тоді почалися інтенсивні удари по Бахмуту - російські війська намагалися обстрілами міста забезпечити просування від Сєвєродонецька та Лисичанська. Безрезультатно.

Ще у травні "Артемсіль", одне з найбільших підприємств з видобутку солі в Європі, зупинило виробництво через російські обстріли.

Зараз фото з-під Бахмута нагадують зображення Першої світової війни.

Загалом Бахмут - дуже важливий пункт оборони для ЗСУ. Його утримують, бо він все ж таки дає вихід на Краматорськ і Слов'янськ.

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