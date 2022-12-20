У Роберта де Ніро намагалися вкрасти різдвяні подарунки просто з-під ялинки

Антуанетта Редфорд

BBC News

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У квартирі актора Роберта де Ніро у Нью-Йорку затримали жінку при спробі пограбування, повідомила New York Post.

Як вважає поліція, жінка проникла в будинок о 02:30 за місцевим часом. Вона увійшла через підвал, попередньо зламавши двері.

Правоохоронці пройшли за жінкою у квартиру, де спіймали у вітальні, коли вона намагалася покласти у свою сумку різдвяні подарунки, що лежали під ялинкою.

Затримана виявилась відомою рецидивісткою, яку неодноразово арештовували за крадіжки зі зломом.

Як повідомляє ABC News, 79-річний актор спустився вниз у халаті, коли почув галас у вітальні.

Представник де Ніро заявив, що з актором все гаразд, і додав, що інцидент стався у квартирі, яку він винаймав тимчасово.

Повідомляють, що офіцери поліції не знали, що це дім всесвітньовідомого актора.

Роберт де Ніро - американський актор, режисер і продюсер. Відомий за фільмами "Одного разу в Америці" (Once Upon a Time in America, 1983), "Хрещений батько - 2" (The Godfather: Part II, 1972), "Славні хлопці" (Goodfellas, 1990). Дворазовий володар премії "Оскар", триразовий лауреат "Золотого Глобуса".