У Роберта де Ніро намагалися вкрасти різдвяні подарунки просто з-під ялинки

56 хвилин(и) тому

Роберт де Ніро - американський актор, режисер і продюсер. Відомий за фільмами "Одного разу в Америці" (Once Upon a Time in America, 1983), "Хрещений батько - 2" (The Godfather: Part II, 1972), "Славні хлопці" (Goodfellas, 1990). Дворазовий володар премії "Оскар", триразовий лауреат "Золотого Глобуса".