"Література, писана військовими, буде найчесніша" - переможець Дитячої книги року ВВС Андрій Бачинський

36 хвилин(и) тому

Повість Андрія Бачинського "Примари Чорної діброви" стала Дитячою книгою року ВВС-2022.

Це книга про проблеми екології, які деякі українців вважали чи не найгострішими до 24 лютого.

Автор зізнається, що здивований перемозі його книги у розпал війни, і каже, що зараз писав би її вже інакше.

"Примари Чорної діброви" - це проза для підлітків і про підлітків, які намагаються врятувати яр свого села від забудовників, що обіцяють збудувати там аквапарк.

Андрій Бачинський уже вдруге перемагає на Книзі року ВВС. У 2015 році його книга "140 децибелів тиші" здобула премію.