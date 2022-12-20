"Ні воблі!" Чому риба стала символом антивоєнних настроїв у Росії

1 година тому

Автор фото, Sota

Центральний районний суд в російському місті Тюмень з другої спроби визнав мешканку Алісу Климентову винною у "дискредитації" російської армії через напис "Ні в***і" на асфальті.

Суд постановив, що дівчина має сплатити штраф у 30 тисяч рублів, повідомляє об'єднана пресслужба судів Тюменської області. Вперше суд розглянув адміністративний протокол щодо Климентової та її "Ні в***і" в жовтні.

Як писали місцеві ЗМІ, 24 вересня дівчина вийшла на площу Єдності та Злагоди та зробила напис крейдою на асфальті. Поліцейські запідозрили в цьому "вираження негативного ставлення до російських збройних сил" та доставили Кліментову до відділку.

Дівчина заявила, що мала на увазі "Ні воблі", а не "Ні війні", тому що "відчуває неприязнь до цього виду риб". У результаті суд припинив справу, наголосивши, що поліції не вдалося спростувати таке пояснення.

Климентовій навіть повернули крейду, якою вона писала.

Після новини про рішення суду - а це один із небагатьох випадків, коли вдалося скасувати протокол про "дискредитацію" армії - вобла стала своєрідним символом антивоєнних настроїв у Росії.

Поліція подала апеляцію та наприкінці листопада справу Климентової направили на новий розгляд. У результаті суд вирішив, що мешканка Тюмені все ж таки виступала не проти риби.

За даними ЗМІ та правозахисників, з початку березня, коли в російському адміністративному кодексі з'явилася стаття про "публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ", за нею склали понад 5000 протоколів.

Покарання - штраф від 30 до 50 тисяч рублів. Протягом року після набутя судовим рішення чинності на людину можуть завести кримінальну справу за аналогічне порушення.

Зазвичай поліція та суди бачать "дискредитацію" армії в достатньо неочевидних речах. На початку грудня ЗМІ повідомляли, що мешканця російського міста Чита оштрафували на 30 тисяч рублів за пост з переказом сна про президента України Володимира Зеленського.