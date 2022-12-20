Заступника голови ДСНС, який подарував шефу польської поліції "вибуховий" подарунок, відсторонили

1 година тому

Автор фото, Уніан

У ДСНС підтверджують відсторонення заступника голови служби Дмитра Бондара за подарунок, який згодом вибухнув у кабінеті шефа польської поліції Ярослава Шимчика, поранив його, а також ще одного працівника та пробив кімнати на трьох поверхах.

Першим про відсторонення Бондара повідомив очільник МВС Польщі Маріуш Камінський.

"Отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі", - написав він у своєму твіттері.

Вдень в коментарі "24 каналу" пресслужба ДСНС сказала, що не має такої інформації, але ближче до вечора все ж надійшло підтвердження.

"Інформація відповідає дійсності на час проведення слідства", - сказала "Суспільному" керівниця пресслужби ДСНС Оксана Трухачова.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у коментарі "Укрінформу" підтвердив, що правоохоронці відкрили провадження за фактом вибуху.

За словами Єніна, українські правоохоронці "на контакті з польською стороною для того, щоб забезпечити об'єктивність розслідування і винести відповідні уроки з тим, щоб подібні інциденти ніколи не траплялися".

Ярослав Шимчик зазнав легких травм після того, як у середу відкрив подарунок у своєму офісі у Варшаві. Також постраждав цивільний працівник відомства.

Інцидент стався минулого тижня, і довгий час офіційний Київ ніяк це не коментував.

У понеділок, 19 грудня, на офіційному сайті ДСНС висловили "щирий жаль" через нещасний випадок у польській поліції та побажали здоров'я польському босу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ярослав Шимчик

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"Виключно з добрих намірів і глибокої вдячності Ярославу Шимчику було передано символічний подарунок, який пов'язаний із опором українського народу російському агресору", - йдеться у повідомленні на сайті.

Цим символічним подарунком виявилися гранатомети, нібито використані.

У розмові з польською телерадіокомпанією RMF FM Шимчик розповів, що один із двох протитанкових гранатометів, які йому подарували недавно в Україні, вибухнув, коли він намагався перемістити їх у своєму кабінеті.

Шимчик каже, що удар пробив підлогу та пошкодив стелю. Загалом вибух пошкодив кімнати на трьох поверхах - від цокольного до другого залишилися дірки розміром приблизно з тарілку.

За словами Шимчика, його запевнили в Україні, що гранатомети використані та безпечні. Один з них, пише RMF FM, перетворили на гучномовець, навіть увімкнули музику під час демонстрації.

"Переконані, жодного умислу завдати шкоди головному коменданту поліції Польщі не було і не могло бути", - переконують зараз в ДСНС.

У відомстві висловили впевненість, що "після вивчення обставин і причин цього нещасного випадку будуть належні безпекові висновки".

У ДСНС сказали, що цінують співпрацю з поліцією Польщі, та відзначили "високий професіоналізм і людяність", яке демонструє відомство під керівництвом Шимчика.

"Сподіваємось, подія не матиме негативного впливу на високий рівень співпраці між органами правопорядку України і Польщі", - додали у ДСНС.

"У винних мають полетіти голови"

Тим часом у Польщі після інциденту опозиційні політики поставили під сумнів відповідність генерала Шимчика його посаді.

Томаш Семоняк, колишній міністр оборони та нинішній заступник лідера головної опозиційної партії "Громадянська платформа" написав у твіттері, що інцидент "не має виправдань":

"У винних мають полетіти голови. А начальник втратив здатність керувати поліцією".

Водночас у соцмережах з'явилися глузливі відео та меми на тему інциденту.

"Ми не виграємо ЧС-22, але завдяки командиру @PolishPolice є фаворитами на отримання премії Дарвіна", - написав у твіттері ексміністр закордонних справ Польщі, а нині депутат Європарламенту Радослав Сікорський.