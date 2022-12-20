Мессі переміг яйце. Пост аргентинця став найпопулярнішим в історії інстаграму

Том Геркен

Кореспондент з питань технологій

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Фотогалерея Ліонеля Мессі, який святкує перемогу збірної Аргентини на чемпіонаті світу з футболу, стала найпопулярнішою публікацією в історії інстаграму.

Пост футболіста, який привів свою команду до першого тріумфу на чемпіонаті світу за 36 років, зібрав понад 57 мільйонів лайків.

Аргентина перемогла Францію по пенальті у недільному фіналі Чемпіонату світу в Катарі.

Пост Мессі в інстаграмі набрав на понад мільйон лайків більше, ніж попередній рекордсмен, яким було фото звичайного яйця.

Чекайте, що за яйце?

Попереднім володарем найбільшої кількості лайків дійсно було яйце.

Коли воно вперше з'явилося, то виглядало як протест проти знаменитостей - людей закликали підтримати фото, щоб змістити з п'єдесталу тодішню рекордсменку Кайлі Дженнер.

Вона встановила рекорд зі своєю фотографією 2018 року, де оголосила про свою дитину Стормі. Фотографія відтоді зібрала 18 мільйонів лайків.

Дженнер стала першою жінкою, яка отримала 300 мільйонів підписників у соцмережах - цієї віхи також досяг і Мессі.

Добре, але це не пояснює яйце

Було багато припущень про те, хто стоїть за обліковим записом @world_record_egg в інстаграмі та як йому вдалося так швидко залучити стільки лайків.

Дехто казав, що це був маркетинговий хід від великої компанії, яка купила фоловерів, але британський рекламний директор Кріс Годфрі заявив, що його автором був саме він разом із двома іншими людьми, і що їхньою єдиною метою було отримати якомога більше лайків.

Тепер же яйце переміг конкурент, який має кілька світових рекордів - Ліонель Мессі.

Після фіналу Чемпіонату світу Книга рекордів Гіннеса опублікувала низку рекордів, побитих переможцем. Зокрема, Мессі, який зіграв 26 матчів Чемпіонату світу, перевершив попереднього рекордсмена, німця Лотара Маттеуса, а також побив чотири інші рекорди:

11 - найбільше нагород найкращому гравцю матчу ЧС

19 - найбільше виступів на чемпіонатах світу у якості капітана

5 - найбільше виступів гравця чоловічої статі на турнірах ЧС

перша людина, яка зробила результативну передачу на п'яти різних чемпіонатах світу

Завдяки успіху своєї останньої галереї в інстаграмі Мессі має ще один рекорд, який може додати до своєї колекції.