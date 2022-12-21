Афганістан: жінкам заборонили навчатися в університетах

39 хвилин(и) тому

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Талібан заборонив афганським жінкам навчатися в університетах.

Про це повідомило міністерство вищої освіти у листі до всіх державних та приватних вишів країни.

Заборону на здобуття вищої освіти запровадили менш ніж за три місяці після того, як тисячі дівчат і жінок склали вступні іспити до університетів по всій країні.

Однак на предмети та спеціальності, які вони могли вивчати, наклали серйозні обмеження: ветеринарія, інженерна справа, економіка та сільське господарство були заборонені для жінок, а на журналістику суттєво звузили.

Раніше афганським дівчаткам заборонили ходити до середніх шкіл.

У вересні 2021 року рух "Талібан" встановив контроль над усією територією Афганістану, після чого почав запроваджувати різні, за їхніми словами, тимчасові обмеження щодо жінок і дівчаток, пояснюючи це необхідністю створити в державі "відповідне ісламське середовище".

Зокрема, таліби ліквідували міністерство у справах жінок, яке існувало близько 20 років, заборонили їм працювати на багатьох державних посадах, здобувати середню освіту і виїжджати поодинці за межі своїх міст.

Афганки також не можуть виходити на вулицю з непокритим обличчям й тілом. Якщо ж вони не мають важливих справ на вулиці, то краще взагалі лишатися вдома, радить влада.

У листопаді афганським жінкам заборонили відвідувати парки і сади столиці країни Кабула.

Це було одне з останніх місць свободи, на яке вони мали право. Відтепер в парки зможуть ходити діти у супроводі лише татусів чи родичів чоловічої статі.

Приблизно тоді ж жінкам заборонили відвідувати басейни та спортзали в афганській столиці.

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Афганські жінки й дівчатка побоюються, що далі буде ще гірше."Вони зруйнували єдиний міст, який міг поєднати мене з моїм майбутнім", - каже студентка, яка з міркувань безпеки не називає своє ім'я.

"Я вірила, що зможу вчитися і змінити своє майбутнє або принести світло у своє життя, але вони зруйнували його".

Економіка Афганістану в останні десятиліття значною мірою залежала від іноземної допомоги, але агентства з надання допомоги частково, а в деяких випадках повністю припинили підтримку сектору освіти після того, як таліби закрили школи для дівчаток.

Багато з місцевих викладачів місяцями не отримують зарплату.

Останні кроки влади, ймовірно, викличуть додаткове занепокоєння міжнародної спільноти.

Мешканки Кабула ще на початку року виходили на акції з вимогою повернути їм право на роботу й освіту, але ці акції жорстоко придушувалися.

Кілька тижнів тому в країні затримали активістку із захисту прав жінок Заріфу Ягубі та ще трьох людей. Попри численні заклики до звільнення з боку ООН та інших організацій, таліби залишили їх за ґратами.