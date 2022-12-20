Зеленський поїхав у Бахмут. Рада посилила відповідальність військових. Теленовини ВВС
У випуску 20 грудня:
- Володимир Зеленський відвідав найгарячішу точку на фронті - Бахмут. Що президент привіз солдатам на передовій і з чим повернувся до Києва?
- Російський наступ на Бахмут безперспективний, можливе захоплення міста стало б перемогою для РФ. Якою ціною ця битва вже обходиться росіянам?
- Верховна Рада ухвалила проєкт, що посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва. Чому він з'явився зараз?
- Енергетики досі намагаються відновити електропостачання, але численні регіони України залишаються без світла.
- По всій Україні залишаються неупізнаними сотні людей, убитих росіянами. В Ізюмі досі не ідентифікована майже третина могил. Ексклюзивний репортаж ВВС.
- Чому у Росії досі існують ті, хто вірять, що їхня країна обороняється. А не веде жорстоку війну проти України? Кореспонденти ВВС поїхали у сибірське місто Читу і намагалися розібратися у цьому.
- Конгрес проти Трампа. Що загрожує експрезиденту США за роль у штурмі Капітолія?
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