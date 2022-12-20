Зеленський їде до США і в середу зустрінеться з Байденом у Вашингтоні - американські ЗМІ
Низка американських ЗМІ, зокрема CNN та Axios, повідомляють, що президент України Володимир Зеленський у середу приїде у Вашингтон і зустрінеться там з президентом США Джо Байденом.
Офіційно цю інформацію поки що не підтверджували у Києві чи Вашингтоні.
ЗМІ повідомляють, що Зеленський збирається виступити на спільному засіданні Конгресу, повідомили неназвані офіційні особи американським ЗМІ.
Якщо так і станеться, то це буде перший закордонний візит президента Зеленського після того, як 24 лютого Росія окупувала його країну.
Пан Зеленський регулярно приймає іноземних лідерів у Києві, а 20 грудня відвідав передову у найгарячішій точці - у Бахмуті.
Після цього президент заявив, що бійці дали йому прапор України і попросили передати тим, чиї рішення дуже важливі для України.
Не виключено, що Зеленський може передати його керівнику США.
США найбільше допомагає України у протистоянні агресії Росії зброєю та іншими видами підтримки.
Американські ЗМІ повідомляли, що США можуть цього тижня оголосити про надання Україні системи ППО PATRIOT.