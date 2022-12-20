Зеленський їде до США і в середу зустрінеться з Байденом у Вашингтоні - американські ЗМІ

1 година тому

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Низка американських ЗМІ, зокрема CNN та Axios, повідомляють, що президент України Володимир Зеленський у середу приїде у Вашингтон і зустрінеться там з президентом США Джо Байденом.

Офіційно цю інформацію поки що не підтверджували у Києві чи Вашингтоні.

ЗМІ повідомляють, що Зеленський збирається виступити на спільному засіданні Конгресу, повідомили неназвані офіційні особи американським ЗМІ.

Якщо так і станеться, то це буде перший закордонний візит президента Зеленського після того, як 24 лютого Росія окупувала його країну.

Пан Зеленський регулярно приймає іноземних лідерів у Києві, а 20 грудня відвідав передову у найгарячішій точці - у Бахмуті.

Після цього президент заявив, що бійці дали йому прапор України і попросили передати тим, чиї рішення дуже важливі для України.

Не виключено, що Зеленський може передати його керівнику США.

США найбільше допомагає України у протистоянні агресії Росії зброєю та іншими видами підтримки.

Американські ЗМІ повідомляли, що США можуть цього тижня оголосити про надання Україні системи ППО PATRIOT.