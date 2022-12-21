Зеленський поїхав до США. Це його перший візит за кордон з початку повномасштабної війни
Президент Володимир Зеленський поїхав до США на зустріч з президентом США Джо Байденом.
"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - повідомив Зеленський.
Офіс президента Зеленського офіційно прийняв запрошення до Вашингтона минулої п'ятниці, перш ніж візит було остаточно підтверджений в неділю.
21 грудня просто у день візиту США вже оголосили про надання Україні системи ППО PATRIOT.
Пресслужба офісу президента повідомила, що "після відвідання передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом".
21 грудня у Вашингтоні він зустрінеться з Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо "зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності".
Глава Української держави також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.
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Кінець подкаст
У листі у вівторок спікер Палати представників Демократичної партії США Ненсі Пелосі особливо закликала членів Конгресу бути присутніми ввечері в середу.
"Будь ласка, будьте присутні задля особливого вшанування демократії", — написала вона, не надавши додаткових подробиць.
Видання "Голос Америки" з посиланням на джерела вказує, що Зеленський проведе в США неповний день, після чого вирушить назад до України.
За даними видання, Зеленський побачиться з Байденом в Білому домі, після цього буде зустріч з командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду, потім запланована пресконференція та спілкування з журналістами.
Після чого президент виступить зі спеціальним зверненням перед американським Конгресом.
Напередодні низка американських ЗМІ, зокрема CNN та Axios, повідомили, що президент України у середу, 21 грудня, приїде у Вашингтон і зустрінеться там з президентом США Джо Байденом.
Це перший закордонний візит президента Зеленського після того, як 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України.
Український лідер регулярно приймає іноземних лідерів у Києві, а також їздить на лінію фронту. Однак, у закордонні поїздки, навіть на саміт G-20 в Індонезію у листопаді, не їздив.
Він це пояснював тим, що "не має бажання" виїжджати з країни під час війни.
20 грудня Зеленський відвідав передову у найгарячішій точці - у Бахмуті на Донеччині.
Після цього президент заявив, що бійці дали йому прапор України і попросили передати тим, чиї рішення дуже важливі для України.
Не виключено, що Зеленський може передати його керівнику США.
США найбільше допомагає України у протистоянні агресії Росії зброєю та іншими видами підтримки.
Подробиці від Білого дому
Адміністрація Джо Байдена повідомила ЗМІ подробиці візиту. Прес-служба Білого дому зазначила, що очільники США і України обговорили візит президента Зеленського до Вашингтона під час телефонної розмови 11 грудня.
Білий дім офіційно 14 грудня надіслав запрошення президенту Зеленського відвідати Вашингтон 21 грудня."Українська сторона — Офіс президента Зеленського офіційно прийняла запрошення минулої п'ятниці (16 грудня). А потім візит було остаточно підтверджено в неділю (18 грудня), лише три дні тому", - повідомив представник адміністрації.За його словами, Зеленський пробуде в США "лише декілька годин" і повернеться в Україну.
Він також зазначив, що влада США і України провели консультації щодо безпекових аспектів, які повязані з тим, що президент Зеленський вперше з початку війни залишить свою країну.
Остаточне рішення було прийняте Зеленським, наголошують у Вашингтоні.
"Йдеться про те, щоб надіслати повідомлення Путіну та світові, що Америка буде поруч з Україною стільки, скільки потрібно", - пояснив мету візиту представник Білого дому.