Зеленський поїхав до США. Це його перший візит за кордон з початку повномасштабної війни

1 година тому

Автор фото, ОП

Президент Володимир Зеленський поїхав до США на зустріч з президентом США Джо Байденом.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - повідомив Зеленський.

Офіс президента Зеленського офіційно прийняв запрошення до Вашингтона минулої п'ятниці, перш ніж візит було остаточно підтверджений в неділю.

21 грудня просто у день візиту США вже оголосили про надання Україні системи ППО PATRIOT.

Пресслужба офісу президента повідомила, що "після відвідання передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом".

21 грудня у Вашингтоні він зустрінеться з Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо "зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності".

Глава Української держави також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

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У листі у вівторок спікер Палати представників Демократичної партії США Ненсі Пелосі особливо закликала членів Конгресу бути присутніми ввечері в середу.

"Будь ласка, будьте присутні задля особливого вшанування демократії", — написала вона, не надавши додаткових подробиць.

Видання "Голос Америки" з посиланням на джерела вказує, що Зеленський проведе в США неповний день, після чого вирушить назад до України.

За даними видання, Зеленський побачиться з Байденом в Білому домі, після цього буде зустріч з командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду, потім запланована пресконференція та спілкування з журналістами.

Після чого президент виступить зі спеціальним зверненням перед американським Конгресом.

Напередодні низка американських ЗМІ, зокрема CNN та Axios, повідомили, що президент України у середу, 21 грудня, приїде у Вашингтон і зустрінеться там з президентом США Джо Байденом.

Це перший закордонний візит президента Зеленського після того, як 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України.

Автор фото, ОП Підпис до фото, Зеленський в Бахмуті 20 грудня

Український лідер регулярно приймає іноземних лідерів у Києві, а також їздить на лінію фронту. Однак, у закордонні поїздки, навіть на саміт G-20 в Індонезію у листопаді, не їздив.

Він це пояснював тим, що "не має бажання" виїжджати з країни під час війни.

20 грудня Зеленський відвідав передову у найгарячішій точці - у Бахмуті на Донеччині.

Після цього президент заявив, що бійці дали йому прапор України і попросили передати тим, чиї рішення дуже важливі для України.

Автор фото, EPA

Не виключено, що Зеленський може передати його керівнику США.

США найбільше допомагає України у протистоянні агресії Росії зброєю та іншими видами підтримки.

Подробиці від Білого дому

Адміністрація Джо Байдена повідомила ЗМІ подробиці візиту. Прес-служба Білого дому зазначила, що очільники США і України обговорили візит президента Зеленського до Вашингтона під час телефонної розмови 11 грудня.

Білий дім офіційно 14 грудня надіслав запрошення президенту Зеленського відвідати Вашингтон 21 грудня."Українська сторона — Офіс президента Зеленського офіційно прийняла запрошення минулої п'ятниці (16 грудня). А потім візит було остаточно підтверджено в неділю (18 грудня), лише три дні тому", - повідомив представник адміністрації.За його словами, Зеленський пробуде в США "лише декілька годин" і повернеться в Україну.

Він також зазначив, що влада США і України провели консультації щодо безпекових аспектів, які повязані з тим, що президент Зеленський вперше з початку війни залишить свою країну.

Остаточне рішення було прийняте Зеленським, наголошують у Вашингтоні.

"Йдеться про те, щоб надіслати повідомлення Путіну та світові, що Америка буде поруч з Україною стільки, скільки потрібно", - пояснив мету візиту представник Білого дому.