PATRIOT їде в Україну. США надають Україні новітню систему ППО

1 година тому

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США вирішили надати України систему протиракетного і протиповітряного захисту PATRIOT. Раніше Вашингтон відмовляв в переданні цієї надсучасної системи.

Про рішення Білого дому повідомила пресслужба адміністрації під час спілкування з журналістами 20 грудня.

"Насправді, завтра (21 грудня) президент Байден оголосить новий значний пакет майже на 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливу нову здатність: ракетну батарею PATRIOT, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", - повідомив представник Білого дому.

Ракетна батарея може мати 8 пускових установок, кожна з яких, у залежності від модифікації, містить від 4 ракет. Тобто одночасно батарея PATRIOT може вразити 32 повітряних цілей.

В останній модифікації ПАК-3 батарея може нести до 128 ракет (16 в кожній установці). Проте наразі невідомо, чи може Україна отримати саме таку модель.

США навчатимуть українських військових, як керувати батареєю ракет PATRIOT у третій країні. Це займе деякий час, потім українські війська повернуться додому, щоб керувати цією батареєю ППО.

Вашингтон наголошує, що персонал США не буде працювати з цією зброєю в Україні.

Раніше ЗМІ писали, що навчання може відбутись у Німеччині.

Що таке PATRIOT і чому він дуже потрібний Україні?

Одна з основних переваг цієї системи - здатність збивати не лише літаки, крилаті ракети, але й балістичні ракети.

Саме цей тип ракет найбільше дошкуляє українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.

Як заявляється американським виробником, найновіша система PATRIOT може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

В Америці систему PATRIOT почали розробляти ще в середині 1980-х років. В бойових умовах її почали використовувати на початку 90-х під час війни в Перській затоці.

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Системи використовують для ураження цілей керовані ракети "поверхня - повітря", а також мають високоефективні радіолокаційні станції.

Назва PATRIOT є абревіатурою і розшифровується як "Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі" (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target).

Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, висока маневровість і завадостійкість.

Ще одна особливість останньої модифікації (РАС-3) - це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею.

Системи PATRIOT стоять на озброєнні декількох країн, окрім США. Мова йде про Німеччину, Швецію, Японію, Кувейт.

В українському командуванні Повітряних сил вже заявляли, що комплекси PATRIOT можуть бути ефективно вбудовані в систему вітчизняної протиповітряної оборони.

Останні декілька років українські високопосадовці публічно закликали США надати цю систему ППО.

Але ініціативи Києва залишались без позитивної відповіді Вашингтону. До початку російського вторгнення основна протиповітряна допомога США полягала в постачанні переносних зенітно-ракетних комплексів, а не великих і потужних систем ППО і ПРО.

Перелам стався лише в жовтні поточного року, коли в Україну спочатку прибула новітня німецька система IRIS-T. А ще через декілька тижнів Збройні сили отримали і американо-норвезький комплекс NASAMS.

Для фактичного завершення побудови системи ешелонованої протиракетної і протиповітряної оборони не вистачає лише далекобійного сучасного комплексу. Саме ним може стати американський PATRIOT.

"NASAMS вже довели свою ефективність. Я також переконаний, що час PATRIOT настав", - заявив 17 листопада очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Більше того, влада Польщі прямо заявила, що готова надати переданий їй з Німеччини ЗРК для захисту українського неба. Однак Берлін не надав на це згоди.

В Росії питання надання Києву систем PATRIOT викликає болючу реакцію.

Так, ще в листопаді колишній президент цієї країни, а нині заступник голови Радбезу Дмитро Медвєдев публічно застеріг Захід від надання цієї системи ППО.

"Якщо, як натякнув Столтенберг, НАТО поставить київським фанатикам комплекси PATRIOT разом із натовським персоналом, вони одразу ж стануть законною метою наших Збройних сил", - зазначив він.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що передача PATRIOT українським війська призведе до ескалації конфлікту.

"Раніше багато експертів, у тому числі й за океаном, сумнівалися в розумності такого кроку, що веде до ескалації конфлікту, підвищує ризик прямого втягування американської армії у бойові дії", — сказала вона на брифінгу 15 грудня, коментуючи наміри Білого дому.