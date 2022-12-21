Кремль каже, що Путін побував на фронті, але це міг бути Ростов. Змагається із Зеленським?

10 хвилин(и) тому

Автор фото, kremlin.ru Підпис до фото, Президент РФ в штабі "СВО". За даними ЗМІ, він знаходиться в Ростові

Кремль запевняє, що президент Росії Володимир Путін побував в зоні проведення "воєнної операції". Однак, жодних переконливих доказів цього не надає.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков офіційно повідомив "Российской газете", що 16 грудня російський президент був в "зоні спеціальної військової операції". Так російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну.

Пєсков не уточнив, де саме був Путін.

Однак раніше Кремль повідомив, що весь день 16 грудня Путін провів в "об'єднаному штабі родів військ, задіяних у спеціальній військовій операції".

Державні телеканали показали його в невідомому місці в оточенні генералів, у тому числі керівника генерального штабу Валерія Герасимова, командуючого військами в Україні Сергія Суровікіна та міністра оборони Сергія Шойгу.

Пізніше депутат Держдуми Андрій Гурулєв також написав у телеграм-каналі, що Путін був у зоні "спеціальної військової операції".

Пєсков пояснив зміст поста Гурулева: "Якщо має на увазі штаб, де він (Путін) був у п'ятницю, то так". Незалежного підтвердження цієї інформації досі немає.

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Російське видання "Агентство" дійшло до висновку, що відео відвідування Путіним "об'єднаного штабу родів військ СВО", яке, як стверджує Кремль, пройшло весь день 16 грудня, було знято в штабі Південного військового округу РФ.

Як можна прочитати на сайті міністерства оборони Росії, цей штаб розташований у Ростові-на-Дону на території РФ.

Це за 200 кілометрів від Донецька і найближчих позицій українських військ.

Висновок "Агентства" будується на розміщенні інтер'єрів штабу на відео з Путіним і на фотографіях з більш ранніх заходів в цьому штабі.

"Агентство" також помітило, що в тому ж самому приміщенні на початку листопада знімали міністра оборони Сергія Шойгу.

Тоді міноборони заявило, що він "проінспектував командний пункт об'єднаного угруповання російських військ (сил), що виконує завдання спеціальної військової операції в Україні".

Розвідка Великої Британії вважає цей захід Путіна "зрежисованим" і пропагандистським.

"На цій зрежисованій зустрічі Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції". Демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності і зростання громадського невдоволення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова ", - сказано в звіті британської розвідки.

Після появи Путіна в "штабі СВО" 17 грудня російські ЗМІ опублікували також відео начебто відвідування міністром оборони Шойгу позицій російських військових на фронті.

Автор фото, міноборони РФ Підпис до фото, "Інспекція" Сергія Шойгу. OSINT-аналітики встановили, що вона відбулась за 80 км від лінії фронту

Міжнародний аналітичний проєкт GeoConfirmed встановив, що насправді вертоліт Шойгу не наближався до зони активних бойових дій.

Аналітики проаналізували кадри, зняті міноборони РФ та геолокували місцевість, над якою пролітав міністр. Встановлено, що з вертольота він розглядав райони, що прилягають до адмінкордону окупованого Криму із Херсонською областю.

"Вони показують окопи, щоб довести, що він перелетів лінію фронту. Насправді його вертоліт летить на відстані 85 кілометрів від зони бойових дій", - йдеться у повідомленні проєкту.

Виходячи з карти та позначок GeoConfirmed, міністр РФ був на півночі Криму, біля міста Армянськ.

"Насправді, він відвідав кримський оборонний рубіж. Тож це безперечно не "передові позиції", — зробили висновок аналітики.

Автор фото, kremlin.ru Підпис до фото, Путін і Пушилін в Кремлі

Протиставлення лідерів

Український президент Володимир Зеленський, на відміну від Путіна, достатньо регулярно відвідує зону бойових дій.

Так, 20 червня він відвідав Лисичанськ на Луганщині, який в той момент намагалися захопити російські війська. Їм вдалось окупувати це місто на початку липня.

Також український лідер відвідав в середині вересня Ізюм на Харківщині. Це місто було звільнено лише напередодні, а недалеко від нього ще точилися бої.

В середині листопада Володимир Зеленський відвідав деокупований Херсон. Російські війська залишили цей обласний центр 11 листопада, але щодня продовжують обстрілювати його житлові квартали.

Автор фото, ОП Підпис до фото, Зеленський в Бахмуті

Провідна американська газета New York Times також вказує - як і інші видання та коментатори - на контраст між церемоніями нагородження, які 20 грудня провели президенти України та Росії.

Путін в цей день приймав в Москві "очільників" підконтрольних РФ адміністрацій "Донецької і Луганської народних республік": Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника.

А Зеленський нагороджував військових в найгарячішій точці фронту - в Бахмуті.

"Пан Зеленський своїм візитом до Бахмуту, навмисно чи ні, перетягнув частину уваги з Путіна на себе, продемонструвавши безстрашність і готовність ризикувати собою, приїхавши до міста, яке настільки зруйноване постійними російськими нальотами, що нагадує картини часів Першої світової війни", - пише New York Times.

"Телевізійний захід пана Путіна, схоже, мав на меті показати аудиторії вдома і за кордоном, що він сповнений рішучості продовжувати війну попри те, що, за оцінками американських офіційних осіб, втрати Росії вбитими та пораненими вже перевищили 100 тисяч людей", - йдеться у статті видання.