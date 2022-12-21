"Кримський міст, Чонгар і замахи". Що розказав очільник СБУ Малюк у великому телеінтерв'ю

1 година тому

Автор фото, 1+1 Підпис до фото, Василь Малюк під час інтерв'ю телеканалу 1+1

Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк дав перше телевізійне інтерв'ю на посаді, розповівши про найгучніші кейси української спецслужби.

Василь Малюк указом президента Володимира Зеленського очолив СБУ пів року тому - в середині липня. Щоправда, він є лише в.о. голови служби, оскільки для повноцінного призначення на цю посаду необхідно отримати схвалення Верховної Ради.

Це телеінтерв'ю - перше для Василя Малюка за 6 місяців. ВВС News Україна зібрала найголовніші його заяви.

Про замахи

Малюк заявив, що українські правоохоронці запобігли близько 10 спробам замахів на керівництво держави. Зокрема, за словами Малюка, росіяни планували вбивство і його самого.

Також, за його словами, затримано російських агентів, які готували замахи на міністра оборони Олексія Резнікова і начальника головного управління розвідки Кирила Буданова.

"Відносно нещодавно був замах і готування відповідне щодо мого побратима Буданова Кирила і пана Резнікова, міністра оборони", - сказав Малюк.

Автор фото, ОП Підпис до фото, Кирило Буданов був ціллю російських спецслужб, стверджує СБУ

СБУ, каже він, розкрила ці плани на стадії підготовки замаху, коли потенційни кілер мав довести ФСБ свою спроможність вчинити злочин.

"Був зроблений контроль за вчиненням злочину, імітація, фотовідгуки їм надіслали, вони за це вже зарахували гроші. Зрозуміли, що ми можемо і вміємо працювати, і відправили вже безпосередньо виконавця для великої справи. Для початку вони сплачували 100 тисяч доларів, щоб все це розпочати, а вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він (кілер) через третю країну. Ну і таких історій не одна і не дві, скажу так — їх до 10", - повідомив очільник СБУ.

Про Чонгар

Прокоментував Василь Малюк і свідчення про можливе розмінування мостів на Чонгарі - межі окупованого Криму і Херсонської області. Вранці 24 лютого російські війська змогли дуже швидко просунутись на цьому напрямку.

"Відповідне кримінальне провадження перебуває у Державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство, на сьогодні проводиться багато експертиз. Я не маю жодного права розкривати карти, то їхнє провадження. Ми не можемо порушити принцип таємниці слідства, разом з тим, наскільки мені відомо, слідство вже на завершальному етапі", - повідомив в.о. голови СБУ.

Автор фото, ДБР Підпис до фото, Затримання Олега Кулініча в Києві

За словами Малюка, до цих подій дотичний колишній керівник Кримського главку Служби безпеки полковник Олег Кулініч. Він був затриманий 16 липня в Києві.

Малюк каже, що Кулініч працював на ФСБ РФ. В цьому йому допомагали колишні українські високопосадовці, зокрема, екссекретар РНБО Андрій Клюєв і його заступник Володимир Сівкович.

"В Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це свого роду "кротоферма". Основна задача - збір інформації по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники 5 служби ФСБ РФ. І безпосередньо вони співпрацювали з Кулінічем", - зазначив Малюк.

Про Кримський міст

Очільник СБУ прямо не визнав відповідальність за підрив Кримського мосту 8 жовтня. Але натякнув, що українські силовики мали право вчинити цю диверсію.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Пожежа після вибуху на Кримському мосту

"Відповідно до норм міжнародного права, норм чинного законодавства, звичаїв ведення війни і виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобов'язані перерізати там логістику ворогу. Разом з тим, сьогодні вам на загал я не можу якимось чином це прокоментувати і розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо".

За даними Малюка, в Росії розслідують вибух на мості і затримали в цій справі вже 22 громадян РФ. Їх катують і намагаються отримати свідчення, каже очільник спецслужби.

"Будемо спостерігати на що вони вийдуть. Всі деталі ми дізнаємося після нашої перемоги", - заявив він.

Про обмін Богуслаєва

Затриманий 23 жовтня президент заводу "Мотор Січ" і колишній депутат Вячеслав Богуслаєв співпрацював з РФ і його можуть обміняти.

Автор фото, unian Підпис до фото, Затриманий авіаконструктор Богуслаєв має звання Герой України. Тепер його можуть обміняти в Росію

Малюк вказує, що Богуслаєв надавав секретну інформацію російським спецслужбам тривалий час.

"Мабуть, він дасть всі покази і стане якісним "обмінним фондом". І ми зможемо забрати за нього велику кількість наших справжніх героїв", - заявив керівник СБУ.