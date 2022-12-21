"Наше завдання - вичистити ФСБшників у рясах". Голова СБУ Малюк про обшуки в УПЦ МП

44 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю каналу "1+1" розповів про роботу щодо "російської агентури" в УПЦ Московського патріархату.

Він каже, що дії відбуваються тільки проти людей, щодо яких є дані про роботу на Росію. Служителям, які не порушують закон, немає чого боятись.

Також він заявив, що робота СБУ у релігійній сфері - це "наведення порядку", яке відбувається за керівництва президента України.

СБУ з початку осені проводить обшуки в єпархіях та монастирях УПЦ МП. Також з подачі президента РНБО застосувало санкції щодо низки очільників церкви.

В УПЦ називають такі дії необґрунтованими переслідуваннями. 20 грудня синод УПЦ ухвалив спеціальне звернення до президента Зеленського із закликом припинити гоніння.

Ця церква на соборі 27 травня відмежувалася від Москви і оголосила про незалежність. Там наполягають, що їх варто називати тільки УПЦ без жодної згадки про Московський патріархат.

У церкві публічно засудили РПЦ і патріарха Кирила за сприяння війні Росії проти України.

Але багато її єпископів та священників не сприйняли цей рух від Москви. Та й експерти наполягають, що вона досі канонічно належить саме до Російської православної церкви.

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій, президентське подружжя та предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

"Кроти у рясах"?

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"Ми маємо вичистити все середовище ворожих кротів у рясах", - відповів Василь Малюк на питання журналістки щодо роботи СБУ в середовищі УПЦ МП.

"У нас немає заангажованого ставлення, але якщо людина в рясі і з кадилом, - це не пом'якшувальна обставина при вчинені злочину. Наприклад коригувальник в рясах, якого поміняли у Росію, допомагав бити по мирних кварталах. Йому дав суд 12 років. Що він має спільного з Богом?" - вважає Малюк. Він мав на увазі одного зі священників з Луганщини, якого після вироку суду обміняли на українських полонених.

Малюк розповів, що в СБУ є 50 кримінальних проваджень, 19 підозр і 5 вироків судів щодо представників УПЦ МП.

"Якщо у діях людини є склад злочину, ми документуємо і притягуємо до відповідальності. Наявність духовного сану жодним чином не сприймається нами", - наполягає Малюк.

Він вважає, що УПЦ МП є середовищем, яке сприяє функціонуванню російської агентури.

За його словами, під час обшуків знаходять багато доказів - від переписки з ФСБшниками до георгіївських стрічок.

"Чи могли ми подумати, що "Паша-мерседес" (намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло - Ред.) буде підсанкційним і притягуватись до відповідальності? Зараз це відбувається за керівництва президента. Ми робимо максимум для наведення порядку", - наголосив Малюк.

Він нагадав, що є рішення РНБО щодо релігійної сфери і СБУ працює у руслі його виконання.

"Частина священнослужителів працює на ворога. Цей той елемент, про який я кажу - наша задача вичистити ФСБшників у рясах. Хто молиться Богу і не порушує закон - ніколи в житті в СБУ до нього не виникне питань. В Конституції закріплений принцип свободи віросповідання", - додав Малюк.

Реакція УПЦ

Автор фото, УПЦ

20 грудня у Києві відбувся синод УПЦ Московського патріархату. Там засудили дії влади та силовиків.

"Активізувалися рейдерські захоплення храмів Української Православної Церкви, у тому числі й за допомогою органів місцевого самоврядування, штучно посилилась ворожнеча щодо Української Православної Церкви", - йдеться у рішенні.

"Окремі депутати та держслужбовці, зловживаючи владою та службовим становищем, висувають проти нашої церкви незаконні та голослівні звинувачення. В єпархіальних управліннях, храмах та монастирях нашої Церкви, а також у архієреїв та священнослужителів проводяться обшуки, в результаті яких з'являються якісь листівки, яких ніколи не було, або символіка, що може дискредитувати Українську Православну Церкву", - наполягають там.

Там вважають, що вперше в історії України проти священнослужителів незаконно та невиправдано були застосовані "персональні" санкції. Через це діяльність цілих єпархій виявилась заблокованою.

УПЦ звернулась до Володимира Зеленського з проханням забезпечити право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви.

УПЦ і ПЦУ

УПЦ - найбільша за кількістю храмів православна церква в Україні з мільйонами парафіян та близько десятьма тисячами культових споруд.

Автокефальна Православна церква України має понад 7 тисяч храмів. Проте опитування показують, що більшість православних українців асоціюють себе саме з ПЦУ, а не УПЦ.

Згідно з опитуванням КМІС влітку 2022 року, 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної церкви України. 4% ідентифікують себе з УПЦ Московського патріархату. Ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації.

Атеїстами себе називають 10%, а греко-католиками - 8%.