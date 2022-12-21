На фронті загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв
Під час боїв на фронті загинув 32-літній колишній політв'язень Кремля та активіст Геннадій Афанасьєв, якого Росія повернула Україні в 2016 році.
"Афанасьєв Геннадій Сергійович, позивний "Тор". Загинув на Луганщині під Білогорівкою", - повідомив проєкту "Крим.Реалії" заступник голови Меджлісу, депутат парламенту Ахтем Чийгоз.
Інформацію про загибель підтвердили також мати і дружина Афанасьєва.
Він проходив у кримінальній справі за звинуваченням у терористичній діяльності навесні 2014 року у Криму. У цій же справі фігурував Олег Сенцов.
Після повернення в Україну Афанасьєв написав книжку, а згодом став IT-спеціалістом. Деякий час жив у США.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Геннадій Афанасьєв пішов служити до Збройних сил України.
До 2013 року житель Сімферополя Гена Афанасьєв був аполітичним фотографом, який встиг отримати юридичну освіту і навіть пожити у США.
Після анексії Росією Криму він став фігурантом справи про "терористичну спілку", нібито створену українським режисером Олегом Сенцовим, що начебто планувала здійснити серію вибухів у Сімферополі.
Спочатку Афанасьєв пішов на співпрацю зі слідством, але згодом відмовився від свідчень. Заявив, що давав їх під тортурами.
Саме так, казав він, його підпис з'явився під письмовими свідченнями, у яких Олег Сенцов вказаний як організатор терористичної групи.
Його засудили до семи років, але згодом його помилував президент Росії. Після звільнення він отримав посаду спецпредставника МЗС України з питань звільнення полонених, провів багато зустрічей на підтримку засуджених у Росії українців і описав свою історію в книзі "Піднятися після падіння".
У "мирному житті" він перекваліфікувався на "айтішника", намагався "переступити" через свій травматичний досвід.
Детальніше про історію життя Геннадія Афанасьєва читайте в його інтерв'ю ВВС.
Геннадій Афанасьєв: "Я хотів би обійняти Сенцова і Кольченка"
Геннадій Афанасьєв - фігурант справи про "терористичну спілку", нібито створену українським режисером Олегом Сенцовим. Спочатку він пішов на співпрацю зі слідством, але згодом відмовився від свідчень, заявивши, що давав їх під тортурами.