На фронті загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв

3 годин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Під час боїв на фронті загинув 32-літній колишній політв'язень Кремля та активіст Геннадій Афанасьєв, якого Росія повернула Україні в 2016 році.

"Афанасьєв Геннадій Сергійович, позивний "Тор". Загинув на Луганщині під Білогорівкою", - повідомив проєкту "Крим.Реалії" заступник голови Меджлісу, депутат парламенту Ахтем Чийгоз.

Інформацію про загибель підтвердили також мати і дружина Афанасьєва.

Він проходив у кримінальній справі за звинуваченням у терористичній діяльності навесні 2014 року у Криму. У цій же справі фігурував Олег Сенцов.

Після повернення в Україну Афанасьєв написав книжку, а згодом став IT-спеціалістом. Деякий час жив у США.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Геннадій Афанасьєв пішов служити до Збройних сил України.

До 2013 року житель Сімферополя Гена Афанасьєв був аполітичним фотографом, який встиг отримати юридичну освіту і навіть пожити у США.

Після анексії Росією Криму він став фігурантом справи про "терористичну спілку", нібито створену українським режисером Олегом Сенцовим, що начебто планувала здійснити серію вибухів у Сімферополі.

Спочатку Афанасьєв пішов на співпрацю зі слідством, але згодом відмовився від свідчень. Заявив, що давав їх під тортурами.

Саме так, казав він, його підпис з'явився під письмовими свідченнями, у яких Олег Сенцов вказаний як організатор терористичної групи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 23-річний на той час Геннадій Афанасьєв стверджує,

Його засудили до семи років, але згодом його помилував президент Росії. Після звільнення він отримав посаду спецпредставника МЗС України з питань звільнення полонених, провів багато зустрічей на підтримку засуджених у Росії українців і описав свою історію в книзі "Піднятися після падіння".

У "мирному житті" він перекваліфікувався на "айтішника", намагався "переступити" через свій травматичний досвід.

Детальніше про історію життя Геннадія Афанасьєва читайте в його інтерв'ю ВВС.