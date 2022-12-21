Ілон Маск пообіцяв піти з посади голови Twitter. Але виставив умову

1 година тому

Автор фото, NurPhoto

Ілон Маск за підсумками запущеного ним голосування користувачів оголосив, що піде з посади голови Twitter - але тільки після того, як знайде "того дурня, що погодиться на цю роботу".

"Я піду у відставку, щойно знайду дурня, який погодиться взятися за цю роботу. Після цього я керуватиму тільки командами з програмного забезпечення та серверами", - написав Макс у коментарі до влаштованого ним опитування на тему, чи варто йому залишитися на чолі соцмережі, яку він нещодавно купив.

Більшість учасників опитування - 57,5% - висловилися за те, щоб Маск залишив спроби керувати політикою Twitter. В опитуванні взяли участь 17,5 млн користувачів (хоча багато хто висловлював припущення, що серед тих, хто голосував, було багато ботів).

Оголошуючи опитування, Маск пообіцяв, що зробити так, як вирішить більшість - але після закінчення голосування досить довго не писав, чи збирається він у відставку.

Ілон Маск придбав Twitter - одну з найпопулярніших соцмереж світу - за 44 млрд доларів. Маск обіцяв радикально змінити роботу Twitter, але всі спроби обернулися гучними скандалами.

Преса підрахувала всі ці скандали за участю Маска й Twitter: звільнення працівників та переведення решти на роботу в "режимі хардкору"; розблокування акаунта Трампа (експрезидент США поки що туди не повертався); запровадження платної верифікації користувачів - і дійшла висновку, що методи Ілона Маска поступово руйнують соціальну мережу.