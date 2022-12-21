Каналізацію забило грошима на Тернопільщині. Сотні євро й фунтів

1 година тому

Автор фото, Скриншот з відео Фейсбук/Роман Казновецький

У Ланівцях, що на Тернопільщині, каналізацію забило грошима. Обпалені євро й фунти витягли місцеві комунальники.

Про це у фейсбуку повідомив міський голова Роман Казновецький.

Всього комунальники нарахували близько 700 євро лише купюрами по сто, а ще там багато залишків купюр по 50 євро.

І це тільки ті, які застрягли в одному місці.

Хто саме спустив у каналізацію таку суму грошей, наразі невідомо.

"Витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки, - написав міський голова Ланівців. - Скільки їх втекло в каналізацію наразі невідомо".

Також поки що не встановили, як банкноти потрапили в каналізаційний стік.

Коментуючи подію, Казновецький попросив місцевих жителів обережніше ставитись до громадських очисних споруд.

"Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. Краще донатьте на ЗСУ", - написав він на своїй сторінці у фейсбуку.