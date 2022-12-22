Привіз прапор з Бахмута і поцілував Пелосі: Зеленський виступив у Конгресі США

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Привіз прапор з Бахмута і поцілував Пелосі: Зеленський виступив у Конгресі США

13 хвилин(и) тому

Його візит до США став справжньою несподіванкою.

Ще напередодні Зеленський вручав нагороди військовим під Бахмутом, а вже у середу його вітали у Конгресі США.

Виступаючи перед американськими конгресменами, він не забув згадати тих, хто захищає суверенітет України на фронті, і передав від них подарунок – український бойовий прапор із підписами бійців з Бахмута.