Привіз прапор з Бахмута і поцілував Пелосі: Зеленський виступив у Конгресі США
Привіз прапор з Бахмута і поцілував Пелосі: Зеленський виступив у Конгресі США
Його візит до США став справжньою несподіванкою.
Ще напередодні Зеленський вручав нагороди військовим під Бахмутом, а вже у середу його вітали у Конгресі США.
Виступаючи перед американськими конгресменами, він не забув згадати тих, хто захищає суверенітет України на фронті, і передав від них подарунок – український бойовий прапор із підписами бійців з Бахмута.
Підписуйтеся на наш YouTube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.