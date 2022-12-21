PATRIOT. Україна отримає "зброю перемоги"

46 хвилин(и) тому

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Білий дім анонсував, що Київ отримає батарею ЗРК PATRIOT. Це може бути до 8 пускових установок. Які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна. Що це значить для подальшого ходу війни?

З початку повномасштабної війни в лютому з США до України надіслали багато західних засобів протиповітряної оборони - від переносних комплексів Stinger до досконалих систем радіолокаційного наведення. Усі вони забезпечують комплексний рівень захисту від повітряних загроз.

"PATRIOT є ще одним кроком на тому самому шляху протистояння Москві", - зазначає аналітик ВВС з питань озброєння Кріс Партрідж.

Вони, за його словами, не є "срібною кулею", але ці системи надзвичайно потужні, ефективні та дорогі. Одна ракета для PATRIOT коштує приблизно 3 мільйони доларів — це втричі більше, ніж вартість ракети NASAMS.

Дві такі американо-норвезькі системи ППО вже захищають небо України з початку листопада.

Нова батарея PATRIOT "стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критично важливу інфраструктуру України", — заявив Білий дім на брифінгу.

PATRIOT використовувалися проти іракських ракет "Скад" російського виробництва під час першої війни в Перській затоці і постійно вдосконалювалися компанією Raytheon Technologies. Вони поставляються в батареях, які включають командний центр, радіолокаційну станцію для виявлення вхідних загроз і пускові установки.

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Повідомляється, що дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети, що використовується. І це те, що називають системами "точкової оборони": зазвичай вони призначені для захисту певних територій, таких як міста чи важливі інфраструктурні об'єкти, іншими словами, високоцінні активи.

Білий дім заявив, що американський персонал не буде керувати цими системами ППО в Україні. Тому зараз українські військові мають пройти спеціальне навчання в третіх країнах, щоб вміти поводитись з цією сучасною зброєю.

Москва назвала будь-які плани розгортання PATRIOT в Україні "провокацією" та подальшим розширенням військової участі США в Україні. Росія зазначила, що такі комплекси стануть тим, що вона називає "законними цілями" для своїх ракетних ударів.

"Важко сказати, який загальний ефект матимуть ці системи. Вони, безумовно, забезпечать додатковий рівень захисту, але їх розмір і вартість означають, що небагато одиниць можна буде надіслати. Очевидно лише те, що старіючі українські зенітно-ракетні системи російського виробництва поступово замінюються більш сучасною зброєю, наданою Заходом, і це те, що заспокоїть Київ, але насторожить Москву", - резюмує Кріс Партрідж.

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Історія вдосконалення

Зараз системи PATRIOT є на озброєнні 12 країн світу. Серед них США і ще 5 країн-членів НАТО.

Назва PATRIOT є абревіатурою і розшифровується як "Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі" (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target).

Перші комплекси цієї установки були розгорнуті Військово-повітряними силами США у середині 1980-х. Однак PATRIOT з роками постійно удосконалювався в міру того, як змінювалися загрози та розвивалися технології.

Існуючі зараз модифікації цього ЗРК оснащені передовими ракетами-перехоплювачами та високопродуктивною радіолокаційною станцією.

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Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, а також висока маневровість.

Ще одна особливість останньої модифікації (РАС-3) - це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею, як відбувається з ракетою РАС-2.

Комплекси PATRIOT виконують чотири оперативні функції: зв'язок, управління, радіолокаційне спостереження та управління ракетами-перехоплювачами.

Тактико-технічні характеристики комплексу:

Модифікація: РАС-2 та РАС-3

Оборонний район: 15-20 км (від ударів балістичних ракет)

Кількість ракет на пусковій установці: 4 (РАС-2), 16 (РАС-3)

Радіус дії РЛС: 150 км і більше

Швидкість ракет: 5000 км/год

Максимальна висота враження цілі: 20 км і більше

Довжина ракети: 5,2 м

Діаметр: 25 см

Маса: 320 кг

Чим особливий PATRIOT?

Цей ЗРК захищає від спектра загроз: балістичних ракет, крилатих ракет, літаків і передових БПЛА, та може впоратися з цими загрозами у великій кількості.

Крім того, додавання інших систем ППО до PATRIOT забезпечує поглиблений захист неба у спосіб, що забезпечує економічно ефективні рішення. Тобто інтегрована система сама визначає, як краще вразити повітряну ціль, чи необхідно витрачати дорогу ракету ЗРК для збиття дешевого безпілотника.

Одна з основних переваг PATRIOT для України - здатність збивати балістичні ракети.

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Саме цей тип ракет найбільше дошкуляє українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.

Як заявляється американським виробником, найновіша система Patriot може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

"PATRIOT PAC-3 - остання модифікація - може працювати по "Іскандерах" (російські балістичні ракети), по "Кинджалу" (гіперзвукова авіаційна ракета), по "Циркону" (гіперзвукова протикорабельна ракета). З того, що нам надали, це було б найкращим рішенням на поточний час", - пояснював BBC News Україна генерал запасу Ігор Романенко, що на посаді заступника начальника генштабу ЗСУ (2006-2010) відповідав за протиповітряну оборону.

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат вказує, що для надійного захисту від російських балістичних ракет необхідно мати велику кількість установок PATRIOT.

"Ми неодноразово вже говорили, що збивати балістичні ракети навіть цими засобами не так просто. Їх треба мати достатню кількість, щоб убезпечити себе від такого нападу. Тому найкращий спосіб знищувати цю балістику - саме на старті. Про це знає вище військово-політичне керівництво України, знають наші партнери, тому є певний план дій щодо цього", - зазначив він.

В українському командуванні Повітряних сил також заявляють, що комплекси PATRIOT можуть бути ефективно вбудовані в систему вітчизняної протиповітряної оборони.

"Якщо такі комплекси будуть у нас на озброєнні, то це буде новий величезний крок до перемоги і до того, щоб наше військо стало насправді професійним і сучасним", - наголошує Юрій Ігнат.