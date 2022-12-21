Путін і Шойгу розповіли, як будуть вести війну проти України і розбудовувати армію

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, Колегія міноборони РФ 21 грудня. Традиційно на ній присутній патріарх РПЦ Кирило

Очільник Кремля Володимир Путін 21 грудня виступив на розширеній колегії міністерства оборони РФ. Основною темою була "спеціальна воєнна операція", чи то пак війна, в Україні.

BBC News Україна зібрала основні заяви президента Росії і міністра оборони Сергія Шойгу.

Росія бере курс на посилення та розбудову власної армії, до якої хочуть залучати ще сотні тисяч людей.

Про збільшення армії РФ

Міністр оборони висловив пропозицію збільшити чисельність збройних сил РФ, яку Путін підтримав.

"Для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки Російської Федерації необхідно довести чисельність Збройних сил до 1,5 млн мільйона військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців за контрактом - до 695 тис. осіб", - заявив Шойгу.

Тобто пропонується збільшить російську армію на 350 тисяч людей, оскільки зараз вона за штатом складає близько 1,15 млн.

Планується сформувати три нових військових угруповання на окупованих територіях України.

"Сформувати три мотострілецькі дивізії, у тому числі у складі загальновійськових об'єднань у Херсонській та Запорізькій областях, а також армійський корпус у Карелії", - розкрив Шойгу плани на 2023 рік.

Автор фото, міноборони РФ

Про підвищення призовного віку

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував поетапно збільшити призовний вік - брати на строкову службу в армії з 21 до 30 років, а не з 18 до 27, як зараз.

Про це Шойгу заявив звертаючись до президента Росії Володимира Путіна. "При комплектуванні збройних сил поетапно збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний - підвищити до 30 років", - сказав міністр.

Крім того, він запропонував дозволити солдатам-строковикам укладати контракт із першого дня служби.

Путін після виступу Шойгу сказав, що погоджується з його ініціативами, запропонувавши обговорити їх у закритому режимі.

Про російську зброю

Путін доручив активніше впроваджувати новітні технології використання безпілотних апаратів на полі бою.

"Ціль повинна засікатися максимально швидко, а інформація - передаватися для завдання удару в реальному часі", - сказав він.

Автор фото, Reuters

Він зазначив, що "технічно це можна реалізувати найближчим часом, практично вже зараз".

"У нас є хороший досвід розробки унікальних підводних безпілотних апаратів. І знаю, що промисловість має усі можливості для створення широкої лінійки повітряних і наземних безпілотних апаратів з найвищими тактико-технічними характеристиками, включаючи елементи штучного інтелекту", - сказав Путін.

Також очільник Кремля заявив, що в наступному місяці на бойове чергування заступить морський носій гіперзвукових ракет.

"На початку січня наступного року на бойову службу вийде фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" із новітніми, які не мають жодних аналогів у світі, гіперзвуковими ракетними системами морського базування "Циркон"", - сказав він.

Про "спеціально воєнну операцію" в Україні

Росія має намір продовжити бойові дії в Україні в наступному році.

"Продовжити проведення спеціальної військової операції до повного виконання завдань", - сказав Шойгу, говорячи про плани на 2023 рік.

При цьому він вважає, що це Захід старається максимально затягнути бойові дії в Україні, щоб "ослабити РФ".

Путін доручив вивчити використання західної зброї в Україні.

"Вся інформація про натівські сили, засоби, які активно застосовуються в ході спеціальної військової операції, для протидії нам, добре відомі. Все це у вас є і все це має бути ретельно проаналізовано, використано у будівництві наших Збройних сил для підвищення бойових можливостей військ, а також вітчизняних спеціальних служб".