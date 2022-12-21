У Канаді вісьмох дівчат-підлітків звинуватили в убивстві чоловіка

4 годин(и) тому

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Вісьмох дівчат-підлітків звинуватили у вбивстві 59-річного чоловіка в Торонто, повідомляє канадська поліція.

Дівчат у віці від 13 до 16 років звинувачують у тому, що вони завдали ножових поранень жертві. Це сталось одразу після опівночі за місцевим часом у неділю.

Чоловік, особу якого не встановили, на момент нападу жив у притулку для бездомних.

Мер Торонто Джон Торі заявив, що "глибоко стурбований" цією справою.

Як повідомив журналістам сержант поліції Торонто Террі Браун, група випадкових перехожих повідомила службу екстреної допомоги після того, як знайшла чоловіка з ножовими пораненнями.

Постраждалий, який нещодавно переїхав до притулку, пізніше помер у лікарні.

Дівчат, чиї особи не дозволяє розкривати канадське законодавство, заарештували неподалік від місця нападу та вилучили в них певну кількість зброї.

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Вони познайомилися у соцмережах, і троє з них раніше вже мали справу з поліцією, сказав сержант-детектив Террі Браун.

"Ми не знаємо, як і чому вони зустрілися того вечора і чому вирушили до центру Торонто", - додав він.

Вважають, що раніше того ж вечора вони брали участь у сварці, додав він.

Мешканка сусіднього притулку для бездомних розповіла CBC Toronto, що жертва отримала ножове поранення в живіт після того, як намагалася захистити її, коли дівчата підійшли до неї просити алкоголь.

"Я не знала, чи був у них ніж, чи що. Я просто злякалася", - сказала вона, розповідаючи, як вона втекла від нападників і сховалася у притулку.

"Мене надзвичайно турбує молодий вік обвинувачених і кількість людей, ймовірно причетних до цього вбивства", - сказав мер Торі.

"Мої думки - з друзями цієї людини та усіма, хто знав його, оскільки вони оплакують його", - додав він.