"Достатньо, щоб вбити все населення країни". У США вилучили нечувану кількість синтетичного наркотику

Макс Матса

BBC News

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У США за 2022 рік вилучили достатньо фентанілу, щоб "вбити все населення країни", заявило Управління боротьби з наркотиками США (DEA).

Це - 50,6 млн підроблених таблеток, що містять фентаніл, і 4 500 кілограмів порошку тієї ж речовини.

За оцінками фахівців, такої кількості вистачить на 379 мільйонів смертельних доз синтетичного наркотику.

Це більш ніж удвічі більше, ніж вони вилучили у 2021 році.

Більшість фентанілу виробляють в нарколабораторіях в Мексиці з використанням хімічних речовин, що надходять переважно з Китаю. На ринок США він потрапляє у вигляді підроблених рецептурних препаратів, що містять цю речовину.

Фентаніл - один з найбільш смертоносних наркотиків. Це - синтетичний опіоїд, який у 50 разів сильніший за героїн. Крім того, що він викликає сильне звикання, лише 2 міліграми вже вважають смертельною дозою.

В США в останні роки намагаються боротися з фентаніловою епідемією, що забрала життя десятків тисяч американців. Однак зупинити обіг наркотиків складно, оскільки під час рейдів зазвичай затримують вуличних торговців, а не наркобаронів.

У США різко зросла кількість смертей, пов'язаних з наркотиками. Минулого року від передозування померли понад 107 тисяч американців. Дві третини цих випадків пов'язані з вживанням фентанілу.

Кількості фентанілу, вилученого цього року, було достатньо, щоб убити усі 330 мільйонів жителів США, заявили в Управлінні боротьби з наркотиками.

"Пріоритетом DEA є знищення двох мексиканських наркокартелів, "Сіналоа" та "Халіско", що постачають основну масу фентанілу, який сьогодні вбиває американців", - йдеться у заяві очільниці відомства Енн Мілгрем.

Крім фентанілу, влада США також перехопила майже 60 тонн метамфетаміну, понад 1 950 кілограмів героїну та понад 201 тонну кокаїну.