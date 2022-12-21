"Я кажу холодильнику - тримайся". Як кияни живуть без світла вже третій день

Ілона Громлюк

ВВС News Україна

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попри блекаут, здебільшого ялинка в столиці світиться

"Знаєте, про що я мрію? Помитися! Коли жаліються, що довелося гріти воду і мити голову в тазу, я починаю їм заздрити", - пише у фейсбуці Катріна Купченко з київського району Біличі.

Після останніх масованих ударів Росії ситуація зі світлом у столиці та Київській області погіршилися. А коли немає світла, переважно немає і води, опалення та зв'язку.

Місцева влада не заявляє про тотальний блекаут, але жителі різних районів скаржаться, що сидять без світла вже третій день. "Ситуація в області досі складна", - сказав у вівторок мер Віталій Кличко.

Киянин Сергій, який живе недалеко від Центрального залізничного вокзалу, говорить, що у вівторок світло було тільки чотири години - дві години зранку, і дві години вночі.

Він часто прокидається серед ночі - включити пральну машинку, щоб допрала, перекласти їжу до холодильника, поставити на зарядку павербанки.

Підпис до фото, Міська рада, він же Центр незламності, в Бучі

"У нас є чат під'їзду і ми домовляємося, щоб хтось чергував і відписував у чат: коли з'являється електрика, а коли зникає. Це потрібно і для тих, хто працює і не знає - чи їхати додому чи залишитися на роботі, ось як медики, що працюють вночі в лікарнях", - розповідає Сергій для ВВС.

"Хто вгадає, де я сьогодні проводжу уроки?"

Схожих історій багато.

Користувачка Оксана Купер каже, що у її домовому чаті після постійних повідомлень "світло вже є?", "то що там?", "напишіть, як буде", "якась добра душа не витримала і зробила світло-бот".

Там приходять сповіщення "світло є" або немає. Щоправда, пише киянка, додаток недосконалий, та іноді сповіщення там не оперативні.

Зі слів жителів Київської області стає зрозуміло, як сильно їх виручають "пункти незламності". Сидячи на підлозі, чи пліч-о-пліч один біля одного, люди працюють чи вчаться за своїми ноутбуками в місцевих адміністраціях, на вокзалах, чи просто на підлозі в магазині.

Автор фото, Євгеній Завгородній

"Хто вгадає, де я сьогодні проводжу уроки? Де ще мене не було в Києві? Залізничний вокзал. Зал очікування. Wi-Fi немає, на своєму мобільному", - розповідає у мережі Наталя Орлова, вчителька з української мови та літератури.

Пише, пощастило, що був вільний стілець. Комфортніші умови є у коворкінках чи платних зонах на вокзалі, але на це не вистачить вчительської зарплати, говорить жінка.

Після того, як вона почула по радіо, як чиновники розповідають, скільки в місті є генераторів і хабів, жінка злиться. "Слухала і думала, чи запросити когось з міністерства освіти і науки разом зі мною провести дистанційний урок у нинішніх умовах? В Києві. Скористатися "пунктом незламності" в районній школі, де також вимикають світло?"

Автор фото, скрін з фейсбука Підпис до фото, Вчителька в умовах блекауту зловила зв'язок на вулиці

Також люди зляться, що не всі пункти незламності працюють цілодобово, як обіцяють на сайті.

Киянка Анастасія пише, що прийшла з сином зарядити павербанк у місцеву школу, нібито цілодобовий пункт незламності, як писали в КМДА. На той час у неї понад 12 годин не було світла.

Але ввійти так і не змогла.

"Дівчата, я вас зрозумів, просто ми працюватимемо, тільки коли пару діб світла не буде - таке розпорядження. Бо для однієї людини включати генератора - це не по карману", - розповідає на відео Анастасії чоловік на порозі школи.

"Крик душі" у регіонах

Ситуація погана не тільки в Києві, а й в інших містах.

"Вмикають світло. Лечу на всіх парах мити посуд, себе, дитину, хату. Ставлю пралку і варю їсти", - пише Ірина Паливода з Івано-Франківська.

Саме у цей момент дитина просить їсти, і тепер жінка працює в хаті з сином, який висить на руках, щоб не втратити "дорогоцінних хвилин, поки є світло".

"За дві години так втомлююся, що переживаю, чого диспетчер не вимикає світло, - пише Ірина. - Поки нема світла встигаю відійти. І коли знову вмикають в голові: "Почалося" і картинка з "Гладіатора" з Раселом Кроу, де він готовий до бою".

Автор фото, фейсбук-сторінка Ательє "у Любомира"

На Миколая мер Івано-Франківська Руслан Марцінків записує відезвернення у повній темряві. Як він каже, його адреса належить до другої черги вимкнення світла.

У темряві він відзвітував, що відбувається у місті, нагадав, що графіки відключення складає обленерго разом із ОВА, та трохи поскаржився на те, що вони докладають зусиль недостатньо.

"Наша область мала б мати більше, адже ми прийняли багато внутрішньо переміщених осіб і релокованих підприємств. В Івано-Франківську таких уже 74. Я вірю в те, що спільними зусиллями ми все-таки доб'ємося справедливості", - сказав Марцінків.

"Боже, збережи холод в моєму холодильнику"

Але у регіонах ситуація більш-менш стабілізувалася, а в Києві досі темно.

"Світла немає годин 30. Ні світла, ні зв'язку, ні пристойного слова", - пише киянин Владислав Хасанов.

Вчора о 18-й світло увімкнули, але тільки в одному будинку. У темряві він світиться, "як у космосі".

Автор фото, скрін з твіттера

"Там задоволені люди, посміхаються, щось там собі ходять прибирають, ялинки вмикають, на радощах танцюють, співають. Звідки знаю? А то знають усі сусіди, у яких світла досі нема?"

Багато киян, судячи з соцмереж, звиклися з труднощами та нічними прибираннями.

Але проблемою залишається холодильник, який тепер перетворюється "просто на ще одну шафу".

"Пішла третя доба без світла. Я почала розмовляти зі своїм холодильником. Вмовляти, щоб тримався", - пише про це користувачка Олена Мортко.

"Придумую молитву: "Боже, сохрани холод в моєму холодильнику!" - додає вона.

Люди рятуються тим, що виставляють продукти в сумках на балкон, ззовні на підвіконнях, засовують у морозилки - щоб хоча б якийсь час їжа була в холоді.

За останні 48 годин Олександр Скічко, колишній ведучий, а також колишній очільник Черкаської ОВА, мав світло у себе вдома в Києві максимум три години.

Автор фото, фейсбук Олександра Скічка

"З їжі в мене відтепер є лише печиво, консерви, вода і молоко в тетрапаці. Холодильник - то пережиток сучасності, ніякої користі, коли він вимкнений. Це дуже дорога шафа, яку ще й бажано не закривати, а то буде смердіти", - іронізує він.

Концерт при ліхтариках, футбол у поліцейському відділку

У майже повній темряві у Національній філармонії України проходять репетиції та концерти.

Автор фото, Міністерство культури та інформаційної політики Ук

На одному зі своїх концертів Артем Пивоваров, коли в залі вимкнулися свічки, продовжив співати при світлі ліхтариків, які на телефонах запалили гладячі в залі.

Попри відключення світла, люди навіть примудрялися стежити за футболом.

Користувач Артем Соколенко розповів у фейсбуці історію своєї мами Людмили, яка домовилася про перегляд півфіналу Чемпіонату світу в поліцейському відділку, бо там є світло та інтернет.

Автор фото, скрін з відео Підпис до фото, Концерт Артема Пивоварова при ліхтариках на телефонах

"Підхожу я до відділку, а поліцейські купкою стоять. Я у них питаю: "Хлопці! А як так можна порушити правопорядок, щоб ви мене не арештували, а затримали і дали можливість підключитись до інета та подивитись півфінал?" - переказує він розмову з мамою.

У неділю ситуація зі світлом була такою ж напруженою.

Людмила, запекла вболівальниця Аргентини, повідомила поліцейським, що прийде до них і на фінал. "Пиріжки їм принесу. Я вже першу партію з капустою спекла, ще будуть з картоплею!"