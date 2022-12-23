Росія отримала з Північної Кореї ракети, кажуть США. Що відомо про поставки

53 хвилин(и) тому

Сполучені Штати мають намір ініціювати у Раді безпеки ООН обговорення постачання Північною Кореєю зброї російській приватній військовій компанії "Вагнер", оскільки вважають це порушенням резолюції Ради безпеки ООН щодо санкцій проти КНДР.

Про закупівлю "Вагнером" зброї у Північній Кореї оголосив Держдепартамент США. Пхеньян ці звинувачення відкидає.

"Сполучені Штати підтверджують, що КНДР завершила перше постачання зброї російській приватній військовій компанії, відомій як "Вагнер"…. Минулого місяця КНДР поставила в Росію для "Вагнера" гранатомети та ракети", - йдеться в повідомленні.

Держдеп підкреслює, що за оцінкою Вашингтона, цей обсяг поставок "Вагнеру" "не змінить становище на полі бою в Україні".

"Але ми стурбовані тим, що КНДР планує продовжувати військові поставки "Вагнеру", - йдеться в оприлюдненій у четвер заяві посла США до ООН Лінди Томас-Грінфілд.

Раніше США заявляли, що Росія закупила у Північній Кореї артилерійські снаряди.

За словами Томас-Грінфілд, США вважають закупівлю Росією зброї у Північної Кореї, а також у Ірану порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН (за які голосувала також і Росія).

Іран постачає Росії безпілотники, якими Кремль руйнує критичну інфраструктуру України. Також очікується, що невдовзі Москва почне бити по Україні іранськими балістичними ракетами.

Іран робить суперечливі заяви щодо постачання зброї - спочатку заперечував, потім казав, що давали дрони до початку повномасштабної війни. Хоча деталі, які дістала Україна зі збитої техніки, вироблені вже після 24 лютого.

Питання санкцій проти цих країн мають намір порушити на засіданнях Ради безпеки.

Жодного обов'язкового до виконання рішення Радбез ухвалити не зможе, оскільки Росія, як постійний член Ради безпеки з правом вето, незмінно блокує спроби засудити або покарати її.