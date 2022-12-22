Генштаб каже, що в Україні загинули понад 100 тисяч російських військових. Що відомо про втрати сторін

1 година тому

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З 24 лютого в Україні загинули понад 100 тисяч російських військових, ідеться у щоденному звіті Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Сама Росія про свої втрати говорить вкрай неохоче. У вересні міністр оборони РФ Сергій Шойгу оцінював втрати в 5,6 тис. загиблих, а президент Володимир Путін заявляв, що втрати України в десять разів вищі.

ВВС не може перевірити і підтвердити інформацію про втрати з обох боків.

У листопаді голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що, за даними Пентагону, у війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. Така ж кількість втрат, сказав він, може бути і з українського боку.

Також, за його оцінками, могли загинути близько 40 тисяч цивільних українців.

Скільки загинуло українських військових?

У Генштабі ЗСУ рідко озвучують втрати української армії у повномасштабній війні проти Росії, тому що це закрита інформація.

На початку грудня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з 24 лютого внаслідок збройної агресії Росії загинули до 13 тисяч українських військовослужбовців.

Озвучити таку кількість Офіс змусили слова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про те, що втрати української армії становлять 100 тис. військових. За словами Подоляка, вона помилилася. Він зазначив, що натомість у ЗСУ "більше втрат через поранення".

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Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Ouest-France заявив, що у війні проти Росії Україна щодня втрачає приблизно 50 військових. Зеленський також заявив, що має точні дані про втрати у ЗСУ, проте відмовився назвати цифру.

Водночас, за словами президента, втрати України у війні з Росією в 10 разів менші ніж російські. Причина в тому, додав Зеленський вже в інтерв'ю CNN, що Україна не кидає своїх людей в бій як "гарматне м'ясо".

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Наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний повідомив про загибель близько 9 тисяч українських військових.