Зеленський прилетів до Байдена. Перші фото

1 година тому

Автор фото, KEVIN LAMARQUE Reuters

Володимир Зеленський прибув до Вашингтону. Літак із президентом приземлився на авіабазі "Ендрюс".

Кортеж українського лідера згодом поїхав до резиденції Блер хаус, що поруч із Білим домом.

Там він перепочив перед зустріччю з Джо Байденом. Над Блер хаус майорить прапор України.

"Сьогодні я - у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України", - повідомив Зеленський у твітері.

Автор фото, LEAH MILLIS Reuters

Після цього президент поїхав вже до Білого дому, де його зустріли Джо та Джил Байдени.

"І американський, і український прапори прикрашали Білий дім, коли Зеленський вийшов із позашляховика в оливково-зеленій толстовці. Зеленський потис руку Байденам і сфотографувався, перш ніж пан Байден, однією рукою обійнявши Зеленського за плече, провів його всередину", - розповідає про початок візиту американський канал CBS.

У Білому домі вже розпочалася двостороння зустріч двох президентів.

Автор фото, LEAH MILLIS Reuters

Перший візит

Президент Зеленський вперше залишив країну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор фото, телеграм Зеленського Підпис до фото, Зустріч з послом України у США Оксаною Маркаровою

Президент України виступатиме у Конгресі США. За кілька місяців до нього там виступала його дружина - перша леді Олена Зеленська. Це був перший виступ дружини іноземного лідера у Конгресі. Олена Зеленська просила у США зброї для України.

Автор фото, телеграм Зеленського

США найбільше допомагає України у протистоянні агресії Росії зброєю та іншими видами підтримки.

Білий дім повідомив, що Зеленський проведе в США неповний день, після чого одразу ж ввечері вирушить назад до України.

Український президент регулярно приймає іноземних лідерів у Києві, а також їздить на лінію фронту. Проте у закордонні поїздки, навіть на саміт G20 в Індонезію у листопаді, не їздив.

Він це пояснював тим, що "не має бажання" виїжджати з країни під час війни.

"Зброя перемоги" - ЗРК PATRIOT

У день, коли Зеленський вирушив до США, Білий дім анонсував, що Київ отримає батарею ЗРК PATRIOT. Це може бути до 8 пускових установок. Які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна.

Автор фото, .

З початку повномасштабної війни в лютому з США до України надіслали багато західних засобів протиповітряної оборони - від переносних комплексів Stinger до досконалих систем радіолокаційного наведення. Усі вони забезпечують комплексний рівень захисту від повітряних загроз.

"PATRIOT є ще одним кроком на тому самому шляху протистояння Москві", - зазначає аналітик ВВС з питань озброєння Кріс Партрідж.

Нова батарея PATRIOT "стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критично важливу інфраструктуру України", — заявив Білий дім на брифінгу.

Повідомляється, що дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. І це те, що називають системами "точкової оборони": зазвичай вони призначені для захисту певних територій, таких як міста чи важливі інфраструктурні об'єкти, іншими словами, високоцінні активи.

Як заявляється американським виробником, найновіша система Patriot може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

Цей ЗРК захищає від спектра загроз: балістичних ракет, крилатих ракет, літаків і передових БПЛА, та може впоратися з цими загрозами у великій кількості.

Автор фото, Getty Images

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Білий дім заявив, що американський персонал не буде керувати цими системами ППО в Україні. Тому зараз українські військові мають пройти спеціальне навчання в третіх країнах, щоб вміти поводитись з цією сучасною зброєю.

В українському командуванні Повітряних сил також заявляють, що комплекси PATRIOT можуть бути ефективно вбудовані в систему вітчизняної протиповітряної оборони.

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат вказує, що для надійного захисту від російських балістичних ракет необхідно мати велику кількість установок PATRIOT.

"Якщо такі комплекси будуть у нас на озброєнні, то це буде новий величезний крок до перемоги і до того, щоб наше військо стало насправді професійним і сучасним", - наголошує Юрій Ігнат.

Москва назвала будь-які плани розгортання PATRIOT в Україні "провокацією" та подальшим розширенням військової участі США в Україні. Росія зазначила, що такі комплекси стануть тим, що вона називає "законними цілями" для своїх ракетних ударів.