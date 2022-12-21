Зеленський у Вашингтоні. ЗСУ отримає системи PATRIOT. Теленовини ВВС 21.12.2022

25 хвилин(и) тому

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