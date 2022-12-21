Зеленський у Вашингтоні. ЗСУ отримає системи PATRIOT. Теленовини ВВС 21.12.2022

У випуску 21 грудня:

  • Володимир Зеленський неочікувано поїхав до США на зустріч з Джо Байденом. Про що домовлятимуться? З Києва - кореспондент ВВС Хьюго Бачега.
  • Що про візит Зеленського думають по той бік Атлантики? З Вашингтону кореспондент ВВС Джон Садворт.
  • Чому Зеленський поїхав у США саме зараз? Аналіз експертки Марії Золкіної.
  • Чи може США надати ще більше фінансової допомоги Україні та чи зазіхає Путін на території інших країн? Аналізує колишній посол США в Україні - Джон Гербст.
  • Київ отримає батарею PATRIOT, анонсували в Білому домі. Що це значить для подальшого ходу війни?
  • Путін виступив на розширеній колегії міністерства оборони РФ. Чи збільшить Росія чисельність армії?

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