Зеленський у Вашингтоні. ЗСУ отримає системи PATRIOT. Теленовини ВВС 21.12.2022
У випуску 21 грудня:
- Володимир Зеленський неочікувано поїхав до США на зустріч з Джо Байденом. Про що домовлятимуться? З Києва - кореспондент ВВС Хьюго Бачега.
- Що про візит Зеленського думають по той бік Атлантики? З Вашингтону кореспондент ВВС Джон Садворт.
- Чому Зеленський поїхав у США саме зараз? Аналіз експертки Марії Золкіної.
- Чи може США надати ще більше фінансової допомоги Україні та чи зазіхає Путін на території інших країн? Аналізує колишній посол США в Україні - Джон Гербст.
- Київ отримає батарею PATRIOT, анонсували в Білому домі. Що це значить для подальшого ходу війни?
- Путін виступив на розширеній колегії міністерства оборони РФ. Чи збільшить Росія чисельність армії?
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