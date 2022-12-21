Байден Зеленському: "Ви - людина року"

7 хвилин(и) тому

Автор фото, LEAH MILLIS

Президент США Джо Байден, приймаючи Володимира Зеленського у Білому домі, сказав, що для нього велика честь бути поряд з українським лідером. Він назвав його людиною року.

Зеленський вручив президенту США нагороду від українського військового з Бахмута.

Ці заяви пролунали перед пресою в Овальному кабінеті Білого дому. Далі за закритими дверима розпочалася двостороння зустріч президентів.

Автор фото, LEAH MILLIS

У Вашингтоні розпочався перший закордонний візит Зеленського від початку війни.

Володимир Зеленський прибув до США 21 грудня.

Американський та український прапори прикрашали Білий дім, коли Зеленський вийшов із машини. Його зустрічали Джо та Джил Байдени.

Автор фото, KEVIN LAMARQUE

Перші заяви

За словами Байдена, президент Росії Володимир Путін намагається використати "зиму як зброю", Росія атакує школи, лікарні, цивільних в Україні.

Водночас український народ продовжує надихати світ стійкістю та боротьбою за своє майбутнє, зазначив пан Байден.

Він пообіцяв, що США і далі будуть підтримувати українців.

"Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України захищати себе, особливо протиповітряну оборону", - сказав Байден. За його словами, саме тому США надають Україні систему протиракетної оборони Patriot.

"Ви - людина року", - сказав Байден, звертаючись до Зеленського і, нагадавши про присвоєння йому звання журналом Time.

Автор фото, LEAH MILLIS

У відповідь Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку.

Він також висловив подяку Конгресу за схвалення фінансування. "Дякую від простих людей вашим простим людям, американцям. Я це дуже ціную", - сказав Зеленський.

Зеленський вручив Байдену бойову нагороду від імені українського капітана Павла з Бахмута та лист від нього. За словами українського президента, український військовий хотів, щоб саме Байден одержав цю нагороду.

Автор фото, LEAH MILLIS

"Незаслужено, але дуже цінно", - сказав Байден про нагороду від українського військового.

Автор фото, KEVIN LAMARQUE Reuters

Перший візит

Президент Зеленський вперше залишив країну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор фото, телеграм Зеленського Підпис до фото, Зустріч з послом України у США Оксаною Маркаровою

Президент України виступатиме у Конгресі США. За кілька місяців до нього там виступала його дружина - перша леді Олена Зеленська. Це був перший виступ дружини іноземного лідера у Конгресі. Олена Зеленська просила у США зброї для України.

Автор фото, телеграм Зеленського

США найбільше допомагає України у протистоянні агресії Росії зброєю та іншими видами підтримки.

Білий дім повідомив, що Зеленський проведе в США неповний день, після чого одразу ж ввечері вирушить назад до України.

Український президент регулярно приймає іноземних лідерів у Києві, а також їздить на лінію фронту. Проте у закордонні поїздки, навіть на саміт G20 в Індонезію у листопаді, не їздив.

Він це пояснював тим, що "не має бажання" виїжджати з країни під час війни.

"Зброя перемоги" - ЗРК PATRIOT

У день, коли Зеленський вирушив до США, Білий дім анонсував, що Київ отримає батарею ЗРК PATRIOT. Це може бути до 8 пускових установок. Які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна.

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З початку повномасштабної війни в лютому з США до України надіслали багато західних засобів протиповітряної оборони - від переносних комплексів Stinger до досконалих систем радіолокаційного наведення. Усі вони забезпечують комплексний рівень захисту від повітряних загроз.

"PATRIOT є ще одним кроком на тому самому шляху протистояння Москві", - зазначає аналітик ВВС з питань озброєння Кріс Партрідж.

Нова батарея PATRIOT "стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критично важливу інфраструктуру України", — заявив Білий дім на брифінгу.

Повідомляється, що дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. І це те, що називають системами "точкової оборони": зазвичай вони призначені для захисту певних територій, таких як міста чи важливі інфраструктурні об'єкти, іншими словами, високоцінні активи.

Як заявляється американським виробником, найновіша система Patriot може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

Цей ЗРК захищає від спектра загроз: балістичних ракет, крилатих ракет, літаків і передових БПЛА, та може впоратися з цими загрозами у великій кількості.

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Білий дім заявив, що американський персонал не буде керувати цими системами ППО в Україні. Тому зараз українські військові мають пройти спеціальне навчання в третіх країнах, щоб вміти поводитись з цією сучасною зброєю.

В українському командуванні Повітряних сил також заявляють, що комплекси PATRIOT можуть бути ефективно вбудовані в систему вітчизняної протиповітряної оборони.

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат вказує, що для надійного захисту від російських балістичних ракет необхідно мати велику кількість установок PATRIOT.

"Якщо такі комплекси будуть у нас на озброєнні, то це буде новий величезний крок до перемоги і до того, щоб наше військо стало насправді професійним і сучасним", - наголошує Юрій Ігнат.

Москва назвала будь-які плани розгортання PATRIOT в Україні "провокацією" та подальшим розширенням військової участі США в Україні. Росія зазначила, що такі комплекси стануть тим, що вона називає "законними цілями" для своїх ракетних ударів.