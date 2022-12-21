Після PATRIOT ми попросим ще PATRIOT – Зеленський на зустрічі з Байденом

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Oliver Contreras/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Володимир Зеленський заявив, що після того, як США дали Україні першу партію ЗРК PATRIOT, Україна може ще попросить ЗРК PATRIOT. "Вибачте, але це наше життя - у нас війна", - сказав президент.

Коментуючи виділення Україні PATRIOT, президент США Джо Байден заявив, що це не ескалація, а оборона, адже PATRIOT - це оборонна система.

Автор фото, Oliver Contreras/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Він визнав, що США і хотіли б їх не відправляти, але для цього Путін просто має зупинити напади на Україну.

Після довсторонньої зустрічі у Білому домі президенти провели брифінг для преси.

Автор фото, телеграм Андрія Єрмака Підпис до фото, На зустрічі в Овальному кабінеті були присутні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, керівник офісу президента Андрій Єрмак, держсекретар США Ентоні Блінкен

У день, коли Зеленський вирушив до США, Білий дім анонсував, що Київ отримає батарею ЗРК PATRIOT. Це може бути до 8 пускових установок. Які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна.

Президент США Джо Байден, приймаючи Володимира Зеленського у Білому домі, сказав, що для нього велика честь бути поряд з українським лідером. Він назвав його людиною року.

Зеленський вручив президенту США нагороду від українського військового з Бахмута.

Автор фото, телеграм Володимира Зеленського

Чому не дати Україні відразу все, щоб вона звільнила свої території?

Таке питання президентам у Білому домі поставила українська журналістка Ольга Кошеленко.

"Я згоден", - відповів на це президент Зеленський і зал вибухнув сміхом.

Джо Байден прямої відповіді на це питання уникнув. Він нагадав, що США і багато допомагали Україні і до початку вторгнення Росії.

Говорив про сотні переданих артилерійських систем і тисячі боєприпасів, про мільярди доларів виділеної допомоги і про сотні годин розмов з європейськими лідарами, яких йому довелося переконувати допомагати Україні.

Байден вважає, що Україні надають ті матеріали, які їй необхідні, коли їй це необхідно.

Автор фото, LEAH MILLIS

"Світло переможе темряву"

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Байден у гучних виразах хвалив силу і міць українців, які, за його словами, 300 днів показують Росії і всьому світу свою сталеву сутність.

Він запевнив, що і демократи, і республіканці підтримують українців й будуть продовжувати це робити надалі, будуть допомагати Україні добиватися успіху на полі бою.

"Я хочу, щоб всі люди в Україні знали, що американці будуть порчу з вами на цьому шляху, скільки б він не тривав. Світло переможе темряву", - заявив президент США.

За його словами, війна може закінчитися у той день, коли Путін матиме гідність закінчити її, але цього не відбувається. "Ми знаємо, що ви (українці) шукаєте миру. Путін не має наміру зупинити війну", - заявив він.

Байден запевнив, що зараз всі у Європі розуміють, що на кону, адже ще ніколи світ не бачив такого вторгнення у європейських країнах з часів Другої світової війни. Він зазначив, що "ніколи не бачив НАТО згуртованішим".

"Він (Путін - ред.) думав, що може зруйнувати НАТО, він думав, що може зруйнувати Захід, він думав, що може зруйнувати альянс, він думав, що його можуть вітати російськомовні українці - він помилявся, помилявся і помилявся", - заявив Байден.

Дивитися в очі

При цьому Байден відзначив важливість особистої зустрічі з Зеленським: "Будь-яка політика є особистою. Не існує заміни тому, щоб дивитися один одному у вічі. Саме це зараз відбувається…Коли я дивлюсь у вічі Зеленському…це очевидно, ким він є. Він готовий віддати своє життя за свою країну".

Президент США запевнив, що з президентом України він поділяє одне це бачення - це вільна, незалежна, процвітаюча та безпечна Україна."Ми обоє хочемо, щоб це закінчилося, і, як я вже сказав, це могло б закінчитися сьогодні, якби у Путіна була хоч якась гідність, і він вчинив би правильно і просто сказав: "Виходимо". Але цього не станеться. - Не станеться, це не станеться зараз", - зазначив Байден.

Зеленський багато дякував

Зеленський дякував США за допомогу і говорив, що не може бути жодних компромісів "щодо нашої землі і територіальної цілісності і відшкодування збитків, яких завдала Росія".

Він подякував Конгресу США за підтримку і висловив сподівання, що Конгрес ухвалить пакет фінансової підтримки для України обсягом майже 45 мільярдів доларів.

"Кожен долар такої інвестиції Сполучених Штатів у захист свободи означатиме реальне і відчутне посилення глобальної безпеки", - заявив Зеленський.

Він сподівається, що попри будь-які персональні зміни в складі Конгресу - двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатись.

"І останнє - маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Я про це не можу говорити детально, але я за це вдячний президенту Байдену", - зазанчив президент України.

Перший візит

Президент Зеленський вперше залишив країну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор фото, Ken Cedeno/Sipa USA/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Президент України виступатиме у Конгресі США. За кілька місяців до нього там виступала його дружина - перша леді Олена Зеленська. Це був перший виступ дружини іноземного лідера у Конгресі. Олена Зеленська просила у США зброї для України.

Автор фото, телеграм Зеленського

США найбільше допомагає України у протистоянні агресії Росії зброєю та іншими видами підтримки.

Білий дім повідомив, що Зеленський проведе в США неповний день, після чого одразу ж ввечері вирушить назад до України.

Український президент регулярно приймає іноземних лідерів у Києві, а також їздить на лінію фронту. Проте у закордонні поїздки, навіть на саміт G20 в Індонезію у листопаді, не їздив.

Він це пояснював тим, що "не має бажання" виїжджати з країни під час війни.

Допомога США для України

За останні 10 місяців війни Україна отримала військову техніку від понад 30 країн.

Але президент Зеленський сьогодні відвідує головного донора України: Сполучені Штати.

З точки зору прямої військової підтримки з початку війни з Росією, США вже виділили Україні 18,5 мільярда доларів - це набагато більше, ніж будь-яка інша окрема країна - до 20 листопада, не враховуючи останні пакети.

Міністерство оборони США оприлюднило деякі подробиці того, на що підуть 1,85 мільярда доларів військової допомоги Україні, про яку сьогодні заявила адміністрація Байдена.

Пакет озброєнь включає широкий спектр обладнання:

батарея ЗРК PATRIOT та боєприпаси

30 мінометних систем

шість броньованих легкових вантажівок

швидкісні протирадіолокаційні ракети

500 артилерійських снарядів

прилади нічного бачення

бронежилети

"Зброя перемоги" - ЗРК PATRIOT

У день, коли Зеленський вирушив до США, Білий дім анонсував, що Київ отримає батарею ЗРК PATRIOT. Це може бути до 8 пускових установок. Які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна.

Автор фото, .

Повідомляється, що дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. І це те, що називають системами "точкової оборони": зазвичай вони призначені для захисту певних територій, таких як міста чи важливі інфраструктурні об'єкти, іншими словами, високоцінні активи.

Як заявляється американським виробником, найновіша система Patriot може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

Цей ЗРК захищає від спектра загроз: балістичних ракет, крилатих ракет, літаків і передових БПЛА, та може впоратися з цими загрозами у великій кількості.

Білий дім заявив, що американський персонал не буде керувати цими системами ППО в Україні. Тому зараз українські військові мають пройти спеціальне навчання в третіх країнах, щоб вміти поводитись з цією сучасною зброєю.