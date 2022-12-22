Колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін поранений під час обстрілу Донецька

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Дмитро Рогозін ще у 2014 казав, що мріє опинитися в окопах на Донбасі.

Колишній віцепрем'єр російського уряду та ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін та голова уряду самопроголошеної "ДНР" Віталій Хоценко отримали поранення під час обстрілу Донецька напередодні ввечері.

В оточенні Рогозіна та Хоценка кажуть, що загрози їхньому життю немає. Сам Рогозін сказав російському держтелеканалу RT, що поранений осколком у спину. За його словами, уламок пройшов за сантиметр від хребта.

"Житиму", - запевнив Рогозін, який, за офіційними повідомленнями, очолює на Донбасі групу військових радників "Царські вовки".

Видання "База" повідомляє, що Рогозін нібито отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також осколкове поранення лівого стегна.

Внаслідок цього обстрілу, за поки що не підтвердженою остаточно інформацією, є загиблі й кілька поранених.

За повідомленнями з місця подій, Рогозін та Хоценко були поранені у ресторані "Шеш-Беш", де Рогозін відзначав день народження. 21 грудня йому виповнилося 59 років.

Помічник Дмитра Рогозіна повідомив виданню "Інтерфакс", що його госпіталізували. Рогозін та помічник говорять про обстріл готелю, де вони жили, але не про ресторан.

"На околиці Донецька обстріляли готель, де останні місяці проживала група військових радників, зокрема й Дмитро Рогозін. Ударів завдали високоточними боєприпасами, імовірно, зі 155-мм самохідної артилерійської установки Caesar", - цитує "Інтерфакс" помічника Рогозіна.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Ресторан, де відбувалося святкування. Кадри з місця події

Прессекретар Віталія Хоценка сказав журналістам, що загрози життю його шефа немає.

Видання "База" повідомляє, що Рогозін отримав поранення саме під час обстрілу донецького ресторану "Шеш-Беш". Один із загиблих - охоронець Віталія Хоценка.

Російські канали публікують фото та відео з місця подій, на яких видно залу ресторану з вибитими вікнами, руйнування у дворі та частково зруйнований снарядом другий поверх будівлі.

Якщо порівняти ці кадри із рекламними фотографіями ресторану "Шеш-Беш", то видно, що це справді він.

Ресторанно-готельний комплекс "Шеш-Беш" розташований на південній околиці Донецька, приблизно за 20 км від лінії фронту.