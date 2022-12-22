Чи почули американські скептики Зеленського?

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Виступаючи перед обома палатами Конгресу США, президент Володимир Зеленський, ймовірно, ставив однією з цілей перетягнути на свій бік нових конгресменів-республіканців.

Кореспондент ВВС Північна Америка Ентоні Зуркер нагадує, що з новим складом законодавців на Капітолії у справі надання масштабної допомоги Україні можуть виникнути якщо не труднощі, то принаймні затримки. І Зеленський, виступаючи перед Конгресом, намагався запобігти цим затримкам.

Ентоні Зуркер,

кореспондент ВВС Північна Америка

Перед війною Росія намагалася переконати українців, що їхня країна для США є лише пішаком у геополітичній грі, і що американці покинуть їх, як кинули своїх афганських друзів.

Минуло десять місяців - і президент США Джо Байден, чия країна витратила на допомогу Україні вже приблизно 65 млрд доларів, і президент України Володимир Зеленський сидять в Овальному кабінеті Білого дому, посміхаються, обмінюються люб'язностями та усіляко демонструють, що інсинуації Москви були - і залишаться - брехнею.

"Я хочу, щоб ви знали, президенте Зеленський: американський народ - з вами на вашому шляху, і залишиться з вами", - сказав Джо Байден.

Сильні слова, але вони не відображають реальної ситуації - вона складніша.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зеленський і Байден біля каміна в Овальному кабінеті Білого дому

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Союзників США в Європі чекає довга, важка зима з високими цінами на енергоносії та економічними труднощами. В американському суспільстві за допомогу Україні - все ще впевнена більшість, але порівняно з початком війни вона скоротилася.

За одним із останніх опитувань, третина американців не хоче, щоб їхня країна допомагала Україні, а половині хотілося б, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

Організувавши цю зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні, Зеленський та Байден хочуть показати українцям, американцям, союзникам, Путіну та всьому світу, що Америка твердо налаштована й надалі допомагати Україні.

На пресконференції Байден і Зеленський намагалися наголосити, що американська допомога є масштабнішою метою, ніж просто порятунок України. Президент США назвав російське вторгнення "замахом на свободу, демократію та фундаментальні принципи суверенітету та територіальної цілісності" - і такий замах потребував рішучої відповіді від Америки.

Зеленський, звертаючись до Байдена та американців, серйозні тези пересипав жартами. Часом переходячи на стерпну англійську, щоб наголосити на контакті з цією аудиторією, він назвав американську допомогу Україні "інвестицією" в зміцнення безпеки у світі.

Примітно, що Зеленський вибрав саме такі слова - і потім повторив їх у промові перед Конгресом. Допомога з боку США - це не благодійність, а гроші, витрачені з певною метою та розрахунком на майбутні дивіденди.

Звернення до скептиків

Майбутнє цих американських "інвестицій", однак, залежить не лише від Байдена. Зустріч у Білому домі - це була просто фотосесія в порівнянні з тим завданням, яке Зеленський вирішував, виступаючи перед конгресменами - перед людьми, які контролюють гаманець з американською військовою та економічною допомогою.

Протягом цього року Конгрес вже схвалив пакети економічної та військової допомоги Україні на суму приблизно 67 млрд доларів. У бюджеті, який Конгрес має ухвалити цього тижня, Україні обіцяно ще 45 мільярдів.

Але з допомогою більшою, аніж ці суми, наступного року можуть виникнути питання.

У травні 57 республіканців у 435-місцевій Палаті представників та 11 республіканців у 100-місцевому Сенаті голосували проти одного з пакетів допомоги Україні. Тепер же опитування показують, що частка згодних і надалі допомагати Україні серед виборців Республіканської партії скоротилася. У березні їх було близько 80%, до листопада залишилося трохи більш ніж половина.

У ході виборчої кампанії, у листопаді, деякі політики-республіканці публічно ставили питання, чому США витрачають такі гроші на далеку країну, замість витрачати їх на зміцнення своїх кордонів та боротьбу зі злочинністю.

У результаті проміжних виборів у Палаті представників з'явилося 86 нових осіб, а в Сенаті - 11. Звернення Зеленського до Конгресу можна вважати, зокрема, і зверненням до них. Вибивати з Палати представників нові асигнування тепер, можливо, буде важче - але Зеленський постарався.

"У нас є артилерія. Чи достатньо її? Не зовсім, - сказав президент України під тихе бурчання деяких конгресменів. - Для того, щоб російська армія повністю пішла, нам потрібно більше гармат та снарядів".

Автор фото, WP Підпис до фото, Наприкінці виступу Зеленський подарував Конгресу США прапор від українських військових з Бахмут

Майбутній речник Палати представників, республіканець Кевін Маккарті вже висловлював сумніви щодо видачі адміністрації нових "чеків без суми" на допомогу Україні. А коли лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл у вівторок сказав, що Україна залишається пріоритетом для його партії, деякі республіканці у Палаті представників відповіли скептичними коментарями.

Син колишнього президента, Дональд Трамп-молодший, у середу написав у твіттері, що вважає Зеленського "невдячним утриманцем на іноземній допомозі" - і таке ставлення стає все більш поширеним серед прихильників експрезидента з його гаслом "Америка - перш за все".

Володимиру Зеленському не треба, щоб республіканці вважали допомогу Україні своїм найпершим завданням наступного року. Але йому потрібно, щоб цей пункт не випав із порядку денного, і саме цю мету він переслідував, прилетівши на зустріч на найвищому рівні до Вашингтона.