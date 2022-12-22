Чи почули американські скептики Зеленського?
Виступаючи перед обома палатами Конгресу США, президент Володимир Зеленський, ймовірно, ставив однією з цілей перетягнути на свій бік нових конгресменів-республіканців.
Кореспондент ВВС Північна Америка Ентоні Зуркер нагадує, що з новим складом законодавців на Капітолії у справі надання масштабної допомоги Україні можуть виникнути якщо не труднощі, то принаймні затримки. І Зеленський, виступаючи перед Конгресом, намагався запобігти цим затримкам.
Ентоні Зуркер,
кореспондент ВВС Північна Америка
Перед війною Росія намагалася переконати українців, що їхня країна для США є лише пішаком у геополітичній грі, і що американці покинуть їх, як кинули своїх афганських друзів.
Минуло десять місяців - і президент США Джо Байден, чия країна витратила на допомогу Україні вже приблизно 65 млрд доларів, і президент України Володимир Зеленський сидять в Овальному кабінеті Білого дому, посміхаються, обмінюються люб'язностями та усіляко демонструють, що інсинуації Москви були - і залишаться - брехнею.
"Я хочу, щоб ви знали, президенте Зеленський: американський народ - з вами на вашому шляху, і залишиться з вами", - сказав Джо Байден.
Сильні слова, але вони не відображають реальної ситуації - вона складніша.
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Кінець подкаст
Союзників США в Європі чекає довга, важка зима з високими цінами на енергоносії та економічними труднощами. В американському суспільстві за допомогу Україні - все ще впевнена більшість, але порівняно з початком війни вона скоротилася.
За одним із останніх опитувань, третина американців не хоче, щоб їхня країна допомагала Україні, а половині хотілося б, щоб війна закінчилася якнайшвидше.
Організувавши цю зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні, Зеленський та Байден хочуть показати українцям, американцям, союзникам, Путіну та всьому світу, що Америка твердо налаштована й надалі допомагати Україні.
На пресконференції Байден і Зеленський намагалися наголосити, що американська допомога є масштабнішою метою, ніж просто порятунок України. Президент США назвав російське вторгнення "замахом на свободу, демократію та фундаментальні принципи суверенітету та територіальної цілісності" - і такий замах потребував рішучої відповіді від Америки.
Зеленський, звертаючись до Байдена та американців, серйозні тези пересипав жартами. Часом переходячи на стерпну англійську, щоб наголосити на контакті з цією аудиторією, він назвав американську допомогу Україні "інвестицією" в зміцнення безпеки у світі.
Примітно, що Зеленський вибрав саме такі слова - і потім повторив їх у промові перед Конгресом. Допомога з боку США - це не благодійність, а гроші, витрачені з певною метою та розрахунком на майбутні дивіденди.
Звернення до скептиків
Майбутнє цих американських "інвестицій", однак, залежить не лише від Байдена. Зустріч у Білому домі - це була просто фотосесія в порівнянні з тим завданням, яке Зеленський вирішував, виступаючи перед конгресменами - перед людьми, які контролюють гаманець з американською військовою та економічною допомогою.
Протягом цього року Конгрес вже схвалив пакети економічної та військової допомоги Україні на суму приблизно 67 млрд доларів. У бюджеті, який Конгрес має ухвалити цього тижня, Україні обіцяно ще 45 мільярдів.
Але з допомогою більшою, аніж ці суми, наступного року можуть виникнути питання.
У травні 57 республіканців у 435-місцевій Палаті представників та 11 республіканців у 100-місцевому Сенаті голосували проти одного з пакетів допомоги Україні. Тепер же опитування показують, що частка згодних і надалі допомагати Україні серед виборців Республіканської партії скоротилася. У березні їх було близько 80%, до листопада залишилося трохи більш ніж половина.
У ході виборчої кампанії, у листопаді, деякі політики-республіканці публічно ставили питання, чому США витрачають такі гроші на далеку країну, замість витрачати їх на зміцнення своїх кордонів та боротьбу зі злочинністю.
У результаті проміжних виборів у Палаті представників з'явилося 86 нових осіб, а в Сенаті - 11. Звернення Зеленського до Конгресу можна вважати, зокрема, і зверненням до них. Вибивати з Палати представників нові асигнування тепер, можливо, буде важче - але Зеленський постарався.
"У нас є артилерія. Чи достатньо її? Не зовсім, - сказав президент України під тихе бурчання деяких конгресменів. - Для того, щоб російська армія повністю пішла, нам потрібно більше гармат та снарядів".
Майбутній речник Палати представників, республіканець Кевін Маккарті вже висловлював сумніви щодо видачі адміністрації нових "чеків без суми" на допомогу Україні. А коли лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл у вівторок сказав, що Україна залишається пріоритетом для його партії, деякі республіканці у Палаті представників відповіли скептичними коментарями.
Син колишнього президента, Дональд Трамп-молодший, у середу написав у твіттері, що вважає Зеленського "невдячним утриманцем на іноземній допомозі" - і таке ставлення стає все більш поширеним серед прихильників експрезидента з його гаслом "Америка - перш за все".
Володимиру Зеленському не треба, щоб республіканці вважали допомогу Україні своїм найпершим завданням наступного року. Але йому потрібно, щоб цей пункт не випав із порядку денного, і саме цю мету він переслідував, прилетівши на зустріч на найвищому рівні до Вашингтона.