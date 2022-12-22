"Укренерго" розповіло про ситуацію з електрикою. Найскладніше у центрі та Києві

17 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

На ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, працюють усі види генерації, до мережі підключили ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Водночас через російські атаки на магістральні мережі в усіх областях ввели ліміти споживання електроенергії, їх перевищення призводить до застосування аварійних обмежень, додали в компанії.

Там також зазначили, що найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

Ситуація в Києві

Важку ситуація з енергопостачанням у Києві підтвердив і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам.

"Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати", - йдеться в заяві КМВА.

Напередодні ситуацію з енергопостачанням у столиці пояснив гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Змін на краще нема. Сьогодні ситуація з постачанням у Києві - найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останнього обстрілу", - сказав Коваленко 21 грудня.

Автор фото, ВВС

За його словами, ключовою проблемою в Києві наразі є стан мереж. Зокрема, 60% трансформаторів виведені з ладу і "неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання - нуль", додав Коваленко.

Ремонт триває

Енергетики та комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему.

"Укренерго" пояснило, що отримані пошкодження об'єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення потребує значного часу.

Також в компанії привітали енергетиків з професійним святом.

"Це день всіх, хто зараз під дощем та вітром відновлює пошкоджене обстрілами обладнання, хто до болю в очах вдивляється в графіки споживання та виробництва електроенергії, тримаючи баланс в енергосистемі, хто захищає її цифровий периметр від невидимих зовні атак", - йдеться в заяві компанії.

Удари по енергетиці

Росія розпочала масовані удари по українській енергетичній системі з використанням безпілотників і ракет 10 жовтня. З того часу їй вдалося вивести з ладу значну частину системи.

Останній масований удар був у ніч проти 19 грудня. Сили ППО збили 30 із приблизно 35 іранських дронів.

Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки на Київщині, а також проїжджу частину дороги та вікна в багатоповерхівці у Києві.