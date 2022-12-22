СБУ взялась за римо-католицького священника. Заперечував злочини Росії у Бучі

1 година тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру римо-католицькому священнику, який заперечував злочини російських солдатів у Бучі.

Як йдеться у повідомленні СБУ, це 50-річний настоятель парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви.

Він публічно заперечував збройну агресію Росії проти українського народу, "умисно підтримував наративи ворожої пропаганди та поширював їх серед парафіян", повідомили у відомстві.

Слідство встановило, що навесні цього року під час дії воєнного стану священник після богослужіння з нагоди Вербної неділі "дав настанови" парафіянам, нав'язуючи свої переконання.

"Зокрема, стверджував невірогідність фактів скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями Росії стосовно цивільного населення у Бучі", - йдеться у повідомленні СБУ.

Автор фото, СБУ

У своїх проповідях перед вірянами священник називав "постановкою" факти численних вбивств і катувань людей російськими солдатами у Бучі, йдеться у висновку слідства.

Крім цього, він закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та ЗМІ про вчинені агресором воєнні злочини. А навпаки - агітував слухати лише його, бо він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону, твердять в СБУ.

Священнику повідомили про підозру за статтею про виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України. Обвинувальний акт направили до суду.

Обшуки в УПЦ МП

З початку осені СБУ проводить обшуки в єпархіях та монастирях Української православної церкви Московського патріархату. Також з подачі президента Володимира Зеленського РНБО застосувало санкції щодо низки очільників церкви.

В УПЦ називають такі дії необґрунтованими переслідуваннями. 20 грудня синод УПЦ ухвалив спеціальне звернення до президента Зеленського із закликом припинити гоніння.

Автор фото, СБУ

На соборі 27 травня УПЦ відмежувалася від Москви і оголосила про незалежність.

У церкві публічно засудили РПЦ і патріарха Кирила за сприяння війні Росії проти України.

Але багато її єпископів та священників не сприйняли цей рух від Москви. Експерти наполягають, що вона досі канонічно належить саме до Російської православної церкви.

В.о. голови СБУ Василь Малюк пояснив, що обшуки відбуваються тільки проти людей, щодо яких є дані про роботу на Росію. Служителям, які не порушують закон, немає чого боятись.

Також він заявив, що робота СБУ у релігійній сфері - це "наведення порядку", яке відбувається за керівництва президента України.