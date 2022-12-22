Путін пригрозив "полускати" систему PATRIOT від США в Україні

48 хвилин(и) тому

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія швидко знищить системи Patriot, які США передасть Україні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

"Хочуть PATRIOT поставити. Нехай ставлять - ми полускаємо і "Петріоти", - заявив Путін.

"Ті, хто нам протистоять, виходять із того, що це нібито оборонна зброя. Ну, гаразд. Просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Так що ті, хто це роблять, роблять дарма. Це просто затягування конфлікту, ось і все", - заявив Путін.

При цьому Путін стверджує, що американські ракетні системи PATRIOT є застарілими.

"PATRIOT - досить стара система, вона не працює так, як наша, скажімо, С-300... Будемо це мати на увазі", - заявив Путін.

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Насправді системи є одними з найкращих систем ППО та ПРО у світі. Вони суттєво ефективніші за старі радянські системи С-300.

Також Росія не зуміла знищити сучасні західні системи ППО NASAMS та IRIS-T, які вже багато місяців працюють в Україні.

США передає Україні першу батарею системи. Проте досі невідомо, чи це буде найновіша її модифікація.

Це може бути до 8 пускових установок. Які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна.

Ці системи надзвичайно потужні, ефективні та дорогі. Одна ракета для PATRIOT коштує приблизно 3 мільйони доларів - це втричі більше, ніж вартість ракети NASAMS.

Цей ЗРК захищає від спектра загроз: балістичних ракет, крилатих ракет, літаків і передових БПЛА, та може впоратися з цими об'єктами у великій кількості.

Особливо унікальна здатність знищувати балістичні ракети. Адже Росія невдовзі може почати масово використовувати куплені в Ірані балістичні ракети.

Проте в Україні вони з'являться не раніше, ніж за кілька місяців. Після навчань українських екіпажів.