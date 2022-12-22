Путін пригрозив "полускати" систему PATRIOT від США в Україні
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія швидко знищить системи Patriot, які США передасть Україні.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами.
"Хочуть PATRIOT поставити. Нехай ставлять - ми полускаємо і "Петріоти", - заявив Путін.
"Ті, хто нам протистоять, виходять із того, що це нібито оборонна зброя. Ну, гаразд. Просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Так що ті, хто це роблять, роблять дарма. Це просто затягування конфлікту, ось і все", - заявив Путін.
При цьому Путін стверджує, що американські ракетні системи PATRIOT є застарілими.
"PATRIOT - досить стара система, вона не працює так, як наша, скажімо, С-300... Будемо це мати на увазі", - заявив Путін.
Насправді системи є одними з найкращих систем ППО та ПРО у світі. Вони суттєво ефективніші за старі радянські системи С-300.
Також Росія не зуміла знищити сучасні західні системи ППО NASAMS та IRIS-T, які вже багато місяців працюють в Україні.
США передає Україні першу батарею системи. Проте досі невідомо, чи це буде найновіша її модифікація.
Це може бути до 8 пускових установок. Які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна.
Ці системи надзвичайно потужні, ефективні та дорогі. Одна ракета для PATRIOT коштує приблизно 3 мільйони доларів - це втричі більше, ніж вартість ракети NASAMS.
Цей ЗРК захищає від спектра загроз: балістичних ракет, крилатих ракет, літаків і передових БПЛА, та може впоратися з цими об'єктами у великій кількості.
Особливо унікальна здатність знищувати балістичні ракети. Адже Росія невдовзі може почати масово використовувати куплені в Ірані балістичні ракети.
Проте в Україні вони з'являться не раніше, ніж за кілька місяців. Після навчань українських екіпажів.
Як довго українських військових навчатимуть керувати ЗРК PATRIOT
Українським військовим потрібно декілька місяців, щоб навчитися керувати ЗРК PATRIOT - так вважають і в США, і в ЗСУ.