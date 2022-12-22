Як довго українських військових навчатимуть керувати ЗРК PATRIOT

1 година тому

Автор фото, Reuters

Українським військовим потрібно декілька місяців, щоб навчитися керувати ЗРК PATRIOT - так вважають і в США, і в ЗСУ.

"PATRIOT потребує підготовки, і ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідні навички для його успішного застосування", - cказав CNN один із американських високопосадовців після того, як стало відомо, що Білий дім передасть Україні першу батарею цього сучасного комплексу ППО.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат теж вважає, що навчання займе декілька місяців, однак це все ж набагато швидше, ніж зазвичай у мирний час.

"В умовах мирного часу - це певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все має відбуватися чітко за правилами. Але в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, що буде прискорено процес, можливо, до кількох місяців", - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, західні системи Iris-T та NASAMS українські військові вивчили за декілька тижнів.

"Вони приїхали, опанували ці комплекси й успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що є в них чимало успіхів: збитих російських і ракет, і "Шахедів", - каже Ігнат.

Якщо ці прогнози справдяться, то PATRIOT стане на бойове чергування не раніше весни.

У листопаді Войцех Скуркевич, заступник міністра національної оборони Польщі, де навчають українських військових, стверджував, що бійці ЗСУ здатні опанувати "патріотів" за два місяці, а може і менше.

"Я переконаний, що потрібно дуже мало часу, щоб українська сторона адаптувала це озброєння і навчилася ним керувати", - казав Скуркевич польській агенції PAP.

Білий дім заявив, що американський персонал не буде керувати цими системами ППО в Україні. Тому зараз українські військові мають пройти спеціальне навчання в третіх країнах, щоб вміти керувати цією сучасною зброєю.

ЗМІ США повідомляли, що це може відбуватись в Німеччині.

Як Україні допоможуть ЗРК PATRIOT

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Білий дім анонсував, що Київ отримає батарею ЗРК PATRIOT. Це може бути до 8 пускових установок. Які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна.

За словами Ігната, одна батарея - це повноцінний підрозділ. Поки що залишається невідомим, яку саме модель "патріотів" передадуть Україні - деякі з них можуть вражати балістичні ракети, на кшталт Іскандер-Р, а деякі - ні, говорить Ігнат.

Системи PATRIOT є на озброєнні 12 країн світу, в тому числі США та ще 5 країн-членів НАТО. Перші комплекси цієї установки розгорнули в США всередині 1980-х. Відтоді ці системи пережили багато модифікацій.

Яку би модель не надіслали Україні - це буде суттєве посилення для української ППО.

Після російського вторгнення 24 лютого США надіслали Україні багато західних систем ППО - від переносних комплексів Stinger до досконалих систем радіолокаційного наведення. Усі вони забезпечують комплексний рівень захисту від повітряних загроз.

"PATRIOT є ще одним кроком на тому самому шляху протистояння Москві", - зазначає аналітик ВВС з питань озброєння Кріс Партрідж.

Автор фото, KONGSBERG Підпис до фото, А це комплекси NASAMS, які вже працюють в Україні, та зарекомендували себе як надійні і ефективні засоби ППО. З "патріотами" небо буде ще більш захищеним

Вони, за його словами, не є "срібною кулею", але ці системи надзвичайно потужні, ефективні та дорогі. Одна ракета для PATRIOT коштує приблизно 3 мільйони доларів - це втричі більше, ніж вартість ракети NASAMS.

Американський чиновник сказав CNN, що батарея PATRIOT і боєприпаси, які дають США, "нададуть Україні критично важливий потенціал далекого радіусу дії".

"Наша мета - допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до протиповітряної оборони. PATRIOT доповнить набір засобів середньої та малої дальності, які надали ми та союзники надали у попередніх пакетах допомоги", - сказав чиновник.

Повідомляється, що дальність ураження PATRIOT коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Wе те, що називають системами "точкової оборони": зазвичай вони призначені для захисту певних територій, міст чи важливих інфраструктурних об'єктів.