Аргентина відправила в тюрму відомого ката. Він оселився у Франції, де викладав у Сорбонні

Ванесса Бушшлютер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маріо Сандовал був поліцейським під час "брудної війни" в Аргентині

Суд в Аргентині засудив до 15 років колишнього поліцейського, який працював в одному з найвідоміших центрів тортур під час військового режиму в країні.

69-річного Маріо Сандовала визнали винним у викраденні та катуванні Ернана Абріати, студента з лівими політичними переконаннями, який зник у 1976 році та вважається мертвим.

Сандовал втік з Аргентини після падіння військового правління та оселився у Франції, де став викладати в університеті.

У 2019 році його екстрадували.

Сандовала звинувачують в участі у тортурах сотень лівих активістів під час режиму в Аргентині, який тривав з 1976 по 1983 роки.

Однак суд стосувався лише однієї справи: студента-архітектора Ернана Абріати, якого поліція витягла з дому в 1976 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ернану Абріаті було 24 роки, коли його схопила поліція та доставила до підпільного центру ув'язнення

Активіста забрали до Військово-морської вищої школи механіки (ESMA).

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ESMA була найбільшим підпільним центром ув'язнення в Аргентині.

За підрахунками, туди доставили понад 5 000 чоловіків і жінок, які виступали проти хунти. Лише близько 100 з них вижили.

Затриманих допитували і катували, багатьох з них потім одурманювали і викидали з літаків у море.

Ті, хто вижив, кажуть, що Маріо Сандовал був одним із найвідоміших мучителів, які працювали в ESMA.

Його звинувачують у тому, що він прив'язував ув'язнених до металевих каркасів ліжок і катував їх лопатою.

Сандовал переїхав до Франції через два роки після падіння аргентинської військової хунти.

Там він став консультантом з питань оборони та безпеки, громадянином Франції та шість років викладав в Інституті латиноамериканських досліджень Сорбонни, одного з найкращих університетів.

Тільки у 2008 році лектора Сандовала ідентифікували як колишнього поліцейського, підозрюваного у викраденні та катуванні сотень активістів.

Після тривалої тяганини вищий адміністративний суд Франції постановив, що його можна екстрадувати до рідної країни. Злочин, у якому його звинувачували, був скоєний в Аргентині, коли він ще не мав французького громадянства.

Суд над ним у Буенос-Айресі розпочався у вересні.

Сандовал до кінця стверджував, що не він був тією людиною, що схопила Ернана Абріату в 1976 році. Він не проявив особливих емоцій, коли його засудили.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дружина Ернана Абріати, Моніка Діттмар, була на суді

Досі невідомо, що саме сталося з Абріатою після того, як його полонили. Він один з приблизно 30 тисяч людей, які зникли під час військового режиму Аргентини.

Шість років потому його ініціали та послання до дружини Моніки Діттмар знайшли видряпаними на стінах камери в ESMA, що зараз є музеєм та меморіалом.

Там написано: "Mónica te amo" (Моніка, я люблю тебе).