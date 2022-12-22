"Ніби зібрався в похід" і "символ України". Що кажуть у США про одяг Зеленського в Конгресі

1 година тому

Автор фото, твіттер Джо Байдена Підпис до фото, Зеленський не зрадив своєму стилю у Вашингтоні, а Джо Байден - вдягнув синьо-жовту краватку

У США та Україні активно обговорюють одяг, у якому президент Володимир Зеленський приїхав на перемовини з Джо Байденом та для виступу в Конгресі.

Багато українців задавали питання - одягне Зеленський, як завжди, своє мілітаристське худі чи футболку з тризубом, чи все ж явиться у Вашингтон, як і заведено в дипломатичних колах, у костюмі та краватці?

Коли виявилося, що Зеленський не зрадив своєму стилю і став, як пише New York Times, першою людиною, яка виступила в Конгресі в світшоті, думки як українців, так і американців розділилися.

Що кажуть українці та американці?

У інстаграмі американського журналу Vogue на цю тему тривають гарячі суперечки. Хтось вважає, що такий одяг у Білому домі - це вияв неповаги до президента США Джо Байдена.

А хтось просто не розуміє, чому Зеленський не міг перевдягнутися під час довгого перельоту в літаку.

"Він приїжджає до Білого дому з президентським візитом, і він одягнений так, ніби збирається в похід", - написав один користувач в американському інстаграмі.

Автор фото, Офіс президента України Підпис до фото, У Конгресі Зеленського в його світшоті тепло вітали

"З усіма грошима, які ми їм даємо, я впевнений, що він міг би дозволити собі одягнути костюм. Мене не хвилює, яка ситуація, і мене не хвилює причина, чому він змушений носити цей потворний одяг, вас запрошують в Білий дім і ви одягаєтеся відповідно", - каже інший."Боже, хтось міг його хоча б одягнути", - погодився ще один користувач.Водночас інші люди під постом американського Vogue підтримують вибір одягу Зеленського.

"Я справді ціную, що він не вдягнувся, - пише один із прихильників такої позиції. - Він демонструє, що ментально він зі своєю країною. Він тут не для того, щоб дурити чи щось доводити. Він тут лише для того, щоб попросити допомоги своєму народу. Я до біса його поважаю"."Зеленський і його штани-карго підкорили моє серце", - написала інша людина.

Українці теж пишуть різне.

"Світшот Зеленського з тризубом в оливці - гарне візуальне про Україну і армію - як не як, у нас мільйон людей, для яких "оливка" щоденна уніформа", - каже Марина Данилюк-Ярмолаєва.

"От що не кажіть - це не рівень президента для таких офіційних зустрічей! В нас, вдома - ну та нехай! Але варто було одягнути б йому таки костюм в кольорі оливи, мав би й достойний вигляд, та й разом і був би солідарним з нашим народом", - пише інша користувачка у відповідь.

Автор фото, скріншоти з промов Зеленського Підпис до фото, З 24 лютого Зеленський змінив свій стиль, і як він сказав Financial Times - не збирається змінювати його назад, аж до перемоги

Анна Чаплигіна, яка є експерткою з етикету та моделювання, сказала українському виданню "Ліга Life", що вона, можливо, навіть засмутилася би, якби президент приїхав у Вашингтон в костюмі.

"Якщо на сьогодні десь у світі лишалася людина, яка не чула про війну в Україні, то фото з зустрічі викличе у неї питання: "Що відбувається?" Адже зовнішній вигляд Володимира Зеленського сигналізує: відбувається щось ненормальне", - вважає Чаплигіна.

На її думку, одяг президента показує - в Україні все ще нічого не змінилося, триває війна.

До того ж, він не прийшов у рваних джинсах чи в чомусь брудному та невипрасуваному, підкреслює експертка.

Що пишуть американські ЗМІ?

Для багатьох експертів правих поглядів і консервативних коментаторів рішення Зеленського приїхати у Вашингтон в одязі, що нагадує військовий, стало знаком неповаги та "неймовірною образою", написав ведучий Newsmax Бенні Джонсон у твіті в середу.

Однак американська преса терпляче пояснює своїм читачам, чому Зеленський обрав такий одяг, і що він хотів цим сказати.

Автор фото, твіттер Підпис до фото, Європейський кореспондент "Голосу Америки" навів декілька цитат із західних ЗМІ про одяг Зеленського

"Оливково-зелений світшот іде до Конгресу. Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона зі своєю реальністю на рукавах" - так називається стаття New York Times, цілком присвячена лише стилю.

Журналісти зазначають, що Зеленський "використовує всі наявні в його розпорядженні інструменти для досягнення своєї мети".

"Він носить одяг, який пов'язує його зі збройними силами, але не виглядає мілітаристським, і передає повідомлення про те, що він зосереджений на практичних питаннях", - сказала The Independent Ребекка Арнольд, старша викладачка історії одягу в Інституті мистецтв Курто в Лондоні.

Його світшот так і промовляє: після 10 місяців війни боротьба далека від завершення, пише NYT.

Автор фото, Офіс президента

"Він був там не як суверенний лідер, який люб'язно спілкується зі світовим колегою, а як суверенний лідер, який став солдатом, щоб повторити не лише тим, хто разом із ним у кімнаті, а і для всіх можливих аудиторій (людей, які дивляться його вдома, в інтернеті, сидять у Кремлі), що він і країна, яку він представляє, бороться не лише за себе, а й за цінності, які дорогі західному світу. Що вони б'ються за всіх, і що це боротьба як за уми, так і за землю".Про все це і говорить світшот, обраний Зеленським, переконаний NYT.

Повторив стиль Черчилля?

Зеленський не перший лідер, який посилає меседж своїми вбраннями.

Guardian, Newsweek та багато іноземних журналістів та оглядачів звертають увагу на те, що в 1941 році в подібному вбранні приїжджав до Вашингтона і прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, що став людиною-символом Другої Світової війни - політиком, який згуртував Європу на боротьбу з нацистською Німеччиною.

Метою його візиту також було залучити більше підтримки та допомоги від США, які на той момент ще не воювали та рішуче протистояли спробам втягнути себе у війну. Натомість тоді Велика Британія потерпала, а вся Європа позаду нею - вже впала.

Автор фото, твіттер Підпис до фото, Костюм "повітряної тривоги" від Черчилля

"Якщо вас розстроїв Зеленський в його сіро-оливковій формі, почекайте, ви ще не бачили Вінстона Черчилля в костюмі повітряної тривоги в Білому домі", - написав один із користувачів у твіттері.

Ідея створення цього комбінезона, або "костюма повітряної тривоги" полягала в тому, що Черчилль міг би легко вдягнути його на свій формальний одяг та піти в укриття в разі повітряних нальотів, що було звичайним явищем у ті роки.

New York Times також нагадує читачам про інший костюм Черчилля, в якому він побував у Білому домі в грудні 1941 року.

Автор фото, скрін з твіттера

На голові лідера острівної Великої Британії, яка намагалася спинити Німеччину передусім у морі, був морський кашкет, також він ніс із собою ліхтарик, як символ тодішніх відключень світла в Лондоні.

Втім, у Конгресі США, на відміну від Зеленського, Черчилль все ж виступив у традиційному статному костюмі.