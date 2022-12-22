У Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил - AP

22 хвилин(и) тому

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Журналісти Associated Press виявили в окупованому Маріуполі щонайменше 10 300 могил, що з'явилися у місті після російського вторгнення. Більшість з них - на цвинтарі у Старому Криму.

У своєму розслідуванні видання використало супутникові знімки та відео з безпілотників.

AP підрахувала, що загальна площа поховань становить понад 51 500 квадратних метрів.

Також журналісти мають відео, на яких російські військові використовують важку техніку для копання довгих траншей, які потім засипали.

Автор фото, Maxar Підпис до фото, Зображення, зроблені в листопаді, показують нові могили

Могили виглядають як земляні насипи, іноді з дерев'яними хрестами з іменами й датами. Але найчастіше у могил є маленькі таблички з написаними від руки номерами. Деякі насипи мають кілька номерів, що може вказувати на те, що там, ймовірно, кілька тіл.

Найбільше - близько 8,5 тисячі - нових могил з'явилося на Старокримському цвинтарі на околиці Маріуполя, зазначають журналісти. На цвинтарях у довколишніх селах Мангуш та Виноградне з початку березня також з'явилися масові поховання.

Крім того, у Маріуполі є три траншейні поховання, одне, з яких створили ще українці на початку облоги міста.