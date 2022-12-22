За два кроки до Оскара. Фільм про Україну "Будинок зі скалок" у короткому списку
У день, коли президент України виступав перед Конгресом США і просив допомоги у війні з Росією, документальний фільм про українських дітей під час війни увійшов до короткого списку премії Оскар.
21 грудня Американська кіноакадемія оголосила короткі списки фільмів-претендентів на нагороду. У січні оголосять оскарівських номінантів. А в березні назвуть володарів Оскара.
"Будинок зі скалок", фільм виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії, став однією з 15 стрічок - претендентів на найкращий документальний фільм світу.
Про що він
"Будинок зі скалок" понад два роки знімали на Донбасі, а світова прем'єра відбулася у січні 2022 року. Герої фільму - це діти та вихователі Лисичанського центру соціально-психологічної допомоги.
Сюжет фільму - реальні історії з їхнього життя.
"Це фільм про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною. В притулку вони проводять 9 місяців - і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину", - розповідає про стрічку її другий режисер та лінійний продюсер Азад Сафаров.
Фільм розповідає, як група вольових соціальних працівників невтомно працює в особливому дитбудинку поблизу лінії фронту, щоб створити для дітей такий необхідний безпечний простір, поки державні органи та суди вирішують їхню долю.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
У цих дітей дві війни, одна - через росіян, інша - вдома, розповідають творці фільму.
"У надзвичайно інтимному документальному фільмі Сімона Леренга Вілмонта "Будинок зі скалок" камера чекає разом з дітьми, спокійно спостерігаючи за крихким періодом підвішеного стану, після якого життя може піти у різних напрямках — наприклад, повернення до труднощів… Це карколомний документальний портрет дітей, чия доля невизначена", - ділиться враженнями від фільму видання Variety.
"Цей документальний фільм не лише показує, що іноді діти сильніші за дорослих, які їх оточують, але й що турбота та любов є важливими елементами як життя, так і процесу створення фільму", - так описали стрічку журі чеського кінофестивалю документального кіно One World. Навесні фільм "Будинок зі скалок" здобув там головну нагороду.
Режисером фільму став данець Сімон Леренг Вілмонт, продюсеркою — Моніка Хелстром.
В Україні фільм співпродюсують Дар'я Бассель та Вікторія Хоменко.
Фільм отримав багато нагород - переміг на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та у документальному конкурсі Ґетеборзького кінофестивалю у Швеції.
Стрічка здобула приз у номінації "Найкраща режисерська робота" на найвідомішому в світі фестивалі незалежного кіно Sundance у міжнародній програмі.
"Будинок зі скалок" був серед номінантів на найкращий документальний фільм Європейської кіноакадемії.