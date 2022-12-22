За два кроки до Оскара. Фільм про Україну "Будинок зі скалок" у короткому списку

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Goteborg Film Festival

У день, коли президент України виступав перед Конгресом США і просив допомоги у війні з Росією, документальний фільм про українських дітей під час війни увійшов до короткого списку премії Оскар.

21 грудня Американська кіноакадемія оголосила короткі списки фільмів-претендентів на нагороду. У січні оголосять оскарівських номінантів. А в березні назвуть володарів Оскара.

Автор фото, aframe.oscars.org

"Будинок зі скалок", фільм виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії, став однією з 15 стрічок - претендентів на найкращий документальний фільм світу.

Про що він

"Будинок зі скалок" понад два роки знімали на Донбасі, а світова прем'єра відбулася у січні 2022 року. Герої фільму - це діти та вихователі Лисичанського центру соціально-психологічної допомоги.

Сюжет фільму - реальні історії з їхнього життя.

"Це фільм про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною. В притулку вони проводять 9 місяців - і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину", - розповідає про стрічку її другий режисер та лінійний продюсер Азад Сафаров.

Фільм розповідає, як група вольових соціальних працівників невтомно працює в особливому дитбудинку поблизу лінії фронту, щоб створити для дітей такий необхідний безпечний простір, поки державні органи та суди вирішують їхню долю.

Автор фото, facebook.com/ahousemadeofsplinters

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У цих дітей дві війни, одна - через росіян, інша - вдома, розповідають творці фільму.

"У надзвичайно інтимному документальному фільмі Сімона Леренга Вілмонта "Будинок зі скалок" камера чекає разом з дітьми, спокійно спостерігаючи за крихким періодом підвішеного стану, після якого життя може піти у різних напрямках — наприклад, повернення до труднощів… Це карколомний документальний портрет дітей, чия доля невизначена", - ділиться враженнями від фільму видання Variety.

"Цей документальний фільм не лише показує, що іноді діти сильніші за дорослих, які їх оточують, але й що турбота та любов є важливими елементами як життя, так і процесу створення фільму", - так описали стрічку журі чеського кінофестивалю документального кіно One World. Навесні фільм "Будинок зі скалок" здобув там головну нагороду.

Режисером фільму став данець Сімон Леренг Вілмонт, продюсеркою — Моніка Хелстром.

В Україні фільм співпродюсують Дар'я Бассель та Вікторія Хоменко.

Фільм отримав багато нагород - переміг на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та у документальному конкурсі Ґетеборзького кінофестивалю у Швеції.

Стрічка здобула приз у номінації "Найкраща режисерська робота" на найвідомішому в світі фестивалі незалежного кіно Sundance у міжнародній програмі.

"Будинок зі скалок" був серед номінантів на найкращий документальний фільм Європейської кіноакадемії.