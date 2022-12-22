Зеленський: підсумки візиту в США, враження від виступу у Конгресі. Теленовини BBC
У випуску 22 грудня:
- Зустріч президентів - Зеленський по дорозі зі США зустрівся в Польщі з Дудою.
- Чи вдалося заохотити американців до збільшення допомоги - вашингтонська кореспондентка BBC Неда Тауфік.
- Як сприйняли промову і жарти Зеленського в Конгресі - оглядачка BBC Барбара Плетт Ашер.
- Чому українського президента запросили у розпал війни - журналістка "Голосу Америки" Юлія Ярмоленко.
- Як відреагували на новий пакет допомоги в Україні - київський кореспондент BBC Г'юго Бачега.
- Як поїздку Зеленського подають російські ЗМІ - московський кореспондент BBC Стів Розенберг.
- Як учасники гурту "Творчі" готуються до Євробачення.
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