Зеленський: підсумки візиту в США, враження від виступу у Конгресі. Теленовини BBC

У випуску 22 грудня:

  • Зустріч президентів - Зеленський по дорозі зі США зустрівся в Польщі з Дудою.
  • Чи вдалося заохотити американців до збільшення допомоги - вашингтонська кореспондентка BBC Неда Тауфік.
  • Як сприйняли промову і жарти Зеленського в Конгресі - оглядачка BBC Барбара Плетт Ашер.
  • Чому українського президента запросили у розпал війни - журналістка "Голосу Америки" Юлія Ярмоленко.
  • Як відреагували на новий пакет допомоги в Україні - київський кореспондент BBC Г'юго Бачега.
  • Як поїздку Зеленського подають російські ЗМІ - московський кореспондент BBC Стів Розенберг.
  • Як учасники гурту "Творчі" готуються до Євробачення.

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