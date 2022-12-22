Зеленський: підсумки візиту в США, враження від виступу у Конгресі. Теленовини BBC

1 година тому

У випуску 22 грудня:

Зустріч президентів - Зеленський по дорозі зі США зустрівся в Польщі з Дудою.

Чи вдалося заохотити американців до збільшення допомоги - вашингтонська кореспондентка BBC Неда Тауфік.

Як сприйняли промову і жарти Зеленського в Конгресі - оглядачка BBC Барбара Плетт Ашер.

Чому українського президента запросили у розпал війни - журналістка "Голосу Америки" Юлія Ярмоленко.

Як відреагували на новий пакет допомоги в Україні - київський кореспондент BBC Г'юго Бачега.

Як поїздку Зеленського подають російські ЗМІ - московський кореспондент BBC Стів Розенберг.

Як учасники гурту "Творчі" готуються до Євробачення.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.