Батькам повернули 17-річного хлопця, який втік з Польщі до коханої, яку ледве знав

1 година тому

Автор фото, Поліція Черкаської області

17-річний хлопець, який навчався у Польщі, втік від своїх тимчасових опікунів та виїхав в Україну до своєї коханої, яку ледве знав, повідомили в поліції Черкаської області.

Поліцейські кажуть, що вже повернули сина батькам.

"Інцидент трапився у родині мешканців села Залізнячка Звенигородського району. До поліції звернулися батьки 17-річного юнака. Вони розказали, що їхній син навчається в Польщі. Добрий і чуйний хлопець. Ніколи з ним не виникало проблем і поведінкою батьки завжди пишалися. Та днями між ними виникло непорозуміння через незнайомку з Дніпропетровщини", - розповідають у поліції.

Поліцейські розповідають, що хлопець познайомився з дівчиною у комп'ютерній грі.

"Жодного разу не бачились та спілкувалися лише через месенджер. Хлопець настільки захопився юнкою, що вирішив - для кохання немає жодних кордонів".

У Польщі, відповідно до місцевих законів, хлопець має тимчасових опікунів, які піклуються про неповнолітніх громадян України, що перебувають в країні без нагляду дорослих.

Та захопившись дівчиною, він втік від опікунів, покинув навчання та перетнув кордон, щоб дістатися в Дніпропетровську область до незнайомки, кажуть поліцейські.

Батьки хвилювалися та попросили поліцію повернути сина - хлопець не виходив з ними на зв'язок.

Автор фото, Поліція Черкаської області Підпис до фото, "Він обіцяв надалі не розчаровувати батьків", - кажуть поліцейські.

"Неповнолітнього подали до розшуку. Орієнтування надіслали всім нарядам та постам. Протягом доби правоохоронці встановили, що хлопець перетнув кордон й автобусом прямує до міста Дніпро, де його розшукали та повернули додому", - розповідають у поліції.

Там не уточнюють, чи встиг хлопець побачитися зі своєю подружкою по комп'ютерній грі.

У відомстві кажуть, що ювенальні поліцейські Звенигородщини провели з юнаком профілактичну бесіду. "Він обіцяв надалі не розчаровувати батьків".