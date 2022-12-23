"Ховає сліди злочину". Росія знесла драмтеатр Маріуполя, де вбила 300 людей

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрющенко

У Маріуполі російська влада знесла половину драматичного театру і за два дні від нього не залишиться навіть фізичного спогаду, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він виклав відео того, як будівельна техніка зносить руїни драмтеатру.

Таку ж інформацію оприлюднив журналіст Денис Казанський.

"Знесення руїн драматичного театру - безумовне намагання сховати назавжди фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни", - вважає Андрющенко.

За його даними, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як "основу реконструкції".

Автор фото, AMNESTY INTERNATIONAL

"Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини", - вважає Андрющенко.

Він нагадав, що, за даними української влади, понад 300 маріупольців загинуло під час авіаційного удару Росії по театру 16 березня.

У квітні-травні росіяни провели ексгумацію загиблих та поховали їх у братській могилі в Старому Криму.

Автор фото, AMNESTY INTERNATIONAL Підпис до фото, На супутникових знімках видно напис "Дети" російською мовою

Згодом міжнародні правозахисники підтвердили, що це Росія атакувала драмтеатр.

Атаку на Драматичний театр у Маріуполі 16 березня близько 10 ранку скоїли російські військові, і цей напад на цивільний об'єкт, що призвів до загибелі мирних людей, є воєнним злочином. Такого висновку дійшла Amnesty International у своєму розслідуванні.

Правозахисники підтвердили цифру загиблих у 300 людей, а загалом там під час удару переховувались до 600 людей. Серед низ було багато дітей.

Агенція АР 22 грудня оприлюднила розслідування, що у Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил.

Загалом, за даними української влади, під час штурму Маріуполя Росією і після нього у місті загинули десятки тисяч людей. Місто після його взяття Росією у травні практично зруйноване більш ніж на половину.