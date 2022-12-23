Навальний спрогнозував, що Україна "вирубить" світло у Москві. І матиме на це право

54 хвилин(и) тому

Автор фото, MOSCOW CITY COURT

Ув'язнений російський опозиційний лідер Олексій Навальний засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі України, а також спрогнозував, що Україна отримає моральне право так само вдарити по енергетиці Росії.

Він висловив здивування, з якою зловтіхою та смакуванням пропагандисти Кремля (у його випадку - радіоточка у камері) розповідають про руйнування енергосистеми України.

"Прямо захлинаючись від радості, дали новини про те, скільки міст залишилося без світла, скільки людей без тепла, київське метро знову стоїть, а подробиці на кшталт "люди розігрівають їжу на свічках" заводять їх у помітний навіть за голосом екстаз", - написав Навальний у фейсбук.

Він вказав, що не очікує від влади Росії та журналістів елементарного співчуття до мирних безневинних людей, які опинилися в жахливій ситуації.

Але дивується, чому вони не можуть глянути трохи у майбутнє і зрозуміти низку важливих наслідків з цих ударів.

"По-перше, ці удари по цивільній інфраструктурі демонструють зовсім не міць і молодецтво російської зброї, а навпаки, безпорадність російської армії. Зазнавши кількох великих поразок від військ, які вона нібито знищила ще рік тому, вона просто мститься цивільному населенню", - вважає Навальний.

Він каже, що населення України страждає, але військового сенсу в цих ударах немає.

І найголовніше, на його думку, полягає в тому, що Росія довбає українську енергосистему ракетами, які придумані (а часто й зроблені) ще в СРСР. А також іранськими дронами.

"Цими літаючими мопедами, які виявилися більш високотехнологічними, ніж усе, чим володіє російська армія через 23 роки під керівництвом верховного головнокомандувача Путіна", - написав Навальний.

Автор фото, ДСНС

Він додав, що Україна є державою науково і промислово розвиненою, тож зможе створити щось не гірше за іранський літаючий мопед.

На фоні того, що Україна, за його словами, змогла завдати ударів по летовищу стратегічної авіації всередині Росії, і того, що Росія "маніакально нав'язує" тип війни з ударами по енергомережах, то незабаром росіяни можуть отримати відповідь.

"У цю гру можна грати удвох. І тоді українці вирублять світло та тепло спочатку у Курську та Білгороді, потім у Воронежі, а потім і у Москві. Кому ми будемо скаржитись на те, що їжу дітям потрібно розігрівати на полум'ї свічки?" - додав Навальний.

Олексій Навальний - головний політичний в'язень Росії. Він повернувся до Росії після отруєння владою у січні 2021 року. Його практично одразу ж ув'язнили.

З жовтня Росія б'є по енергетиці України. Мільйони людей змушені цілими днями сидіти без світла та тепла.