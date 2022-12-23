"Чому я беру з онуків гроші за різдвяну вечерю"

Тайлер Едвардс

BBC News

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Caroline Duddridge Підпис до фото, Керолайн Даддрідж каже, що вона просить "трохи допомоги" з покриттям витрат на різдвяну їжу

Шотландська бабуся бере гроші за різдвяну вечерю зі своєї родини, щоб покрити витрати на їжу.

63-річна Керолайн Даддрідж із Фервотера в Кардіффі каже, що змушує дорослих розщедритися на 15 фунтів стерлінгів, а своїх молодших онуків - на 2,50.

"Є деякі люди, які думають, що я схожа на Скруджа, але мої друзі вважають, що це гарна ідея", - каже вона.

Дослідження показують, що приготування традиційного святкового застілля для сім'ї з чотирьох осіб у Британії коштує на 5 фунтів стерлінгів дорожче, ніж минулого року.

Керолайн каже, що ідея виникла у неї у 2015 році, коли її чоловік помер і у неї вдвічі скоротилися доходи.

"Я сказала своїм дітям: "Так, це коштує багато грошей, тому я заведу маленьку баночку, щоб ви могли відкладати по 2 фунти, починаючи з вересня", - сказала вона.

Але такий збір грошей, за її словами, виявився сумбурним і їй було важко його відстежувати - тож Керолайн вирішила, щоб її родина перерахувала гроші просто на її банківський рахунок.

Автор фото, Caroline Duddridge Підпис до фото, Родина Керолайн

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Цього року Керолайн взяла з двох своїх синів по 15 фунтів стерлінгів, з трьох доньок - по 10 фунтів, з чотирьох онуків старше п'яти років - по 5, а з двох трирічних онуків - по 2,50.

Вона бере більше зі своїх синів, бо вони працюють повний робочий день, а її доньки, які працюють неповний робочий день, також мають сім'ї.

Приблизно 90 фунтів стерлінгів із 180 фунтів стерлінгів йде на м'ясо, яке, як вона зізнається, "вона навіть не їсть!".

Під час розмови з ВВС 5 Live у четвер вранці вона пожартувала: "Якщо ви не заплатите до 1 грудня, то не приходьте".

"Звичайно, були скиглення і бурчання, що я маю кількох дітей, але, зрештою, це насправді не моя проблема, чи не так?" - каже Керолайн.

Але чи варто воно того? Керолайн, яка працює помічницею вчителя, каже, що безумовно - враховуючи пишне застілля, яке вона планує.

У суботу вона приготує міні-шведський стіл із закусками перед вечерею, на якій буде традиційна індичка та інші страви, а також різноманітні десерти.

Ще одне застілля вона планує організувати 26 грудня. Таке святкування протягом трьох днів коштує Керолайн приблизно 300 фунтів стерлінгів.

Автор фото, Caroline Duddridge Підпис до фото, Онуки Керолайн

Вона каже, що ще однією причиною брати гроші з родини стало стрімке зростання цін на їжу та електроенергію.

Дослідження компанії Kantar показало, що вечеря на чотирьох із замороженою індичкою, морквою, цвітною капустою, картоплею та різдвяним пудингом цього року зросла до 31 фунта стерлінгів проти 24,67 фунта стерлінгів у 2021 році.

"Чому господар повинен нести весь фінансовий тягар?" - питала в себе Керолайн, коли обмірковувала ідею стягувати плату за вечерю.

Вона також сподівається, що її онуки сприйматимуть її нову традицію як норму, коли стануть старшими.

"Я сподіваюся, що люди не подумають, що це щось жахливе, а навпаки - що це хороша ідея", - каже вона.

"Це дуже справедливо. Я не хочу отримати прибуток, я роблю це лише для того, щоб мати трохи допомоги з витратами", - пояснює своє рішення Керолайн.