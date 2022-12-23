Стрілянина в центрі Парижа: двоє людей вбиті, кілька поранених

1 година тому

Автор фото, Reuters

Озброєний чоловік почав стрілянину в центрі Парижу. Загинуло двоє людей, ще декілька інших поранені.

Інцидент стався біля Курдського культурного центру неподалік Східного вокзалу.

69-річного підозрюваного у нападі швидко затримала поліція.

Влада закликає містян та гостей міста уникати району вулиці Енгієн в 10 окрузі Страстбург-Сент-Дені.

"Була повна паніка, ми замкнулися в крамниці", — сказав один із власників магазину агенції AFP.

Свідки кажуть про сім чи вісім пострілів.

Повідомляється, що двоє поранених перебувають у важкому стані. Усього поранено четверо людей.

Автор фото, Reuters

Поліція вилучила у підозрюваного зброю, з якої він стріляв. Прокуратура заявила, що відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства.

Щодо мотивів поки нічого не відомо.

На вулиці неподалік від станції метро Château d'Eau є кілька ресторанів і магазинів, а також культурний центр.