Росіянку, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок, оголосили у розшук

43 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-військового російської армії ґвалтувати українських жінок.

Як каже відомство, це громадянка Росії Ольга Биковська, яка мешкає в анексованому Росією Криму.

Слідчі повідомили їй про підозру за статтею "порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України та оголосили у державний та міжнародний розшук.

"Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області", - кажуть в СБУ.

Саме з такою "пропозицією" фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання РФ на території південного регіону".

Телефонну розмову, у якій жінка жартівливо закликала свого чоловіка гвалтувати українок, СБУ оприлюднила кілька місяців тому. Цей запис набув в Україні великого розголосу.

Загалом офіс генпрокурора повідомив про 64 випадки сексуального насильства, скоєного російськими військовими у Херсонські області. Це більше, ніж в інших деокупованих областях України, вважає спеціальна мобільна група прокурорів, поліцейських, психологів та експертів Global Rights Compliance.

Усього Офіс генпрокурора встановив 154 факти сексуального насильства, пов'язаного з вторгненням Росії в Україну.

Повідомлено про підозру шести військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох людей, одного чоловіка засудили.