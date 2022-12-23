США готуються до "циклону-бомби" з хуртовинами й морозами до мінус 45

1 година тому

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США готуються до "вибухового циклону" - посилення сильного зимового шторму, що розпочався цього тижня і шириться країною. У багатьох регіонах очікується різке зниження температури повітря, потужні арктичні вітри зі снігом та ймовірністю отримати обмороження за 5-10 хвилин, попереджають синоптики.

Погодні умови у найближчі вихідні поб'ють рекорди, наголошує Національне метеобюро США (NWS).

За його даними, до вечора четверга попередження про погану погоду оголосили вже в 48 штатах, що охопилюють територію проживання близько 200 мільйонів людей (це майже дві третини населення США).

Сильні снігопади призвели до скасування понад п'яти тисяч авіарейсів, і невтішні прогнози означають, що багато американців не зможуть здійснити свої різдвяні плани.

Найсильніший удар шторму прогнозують в центральній та північно-східній частині США, але морози вже дісталися навіть південного штату Техас, де на вулицях залишаються безліч нелегальних мігрантів, які потрапили до США через мексиканський кордон. Благодійні організації допомагають шукати їм притулок.

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Від Канади до Мексики

У вівторок холодна погода прийшла на північний захід країни, а потім посунулася на схід. Синоптики очікують, що у п'ятницю шторм перетвориться на так званий вибуховий циклон (він же "циклон-бомба") - природне явище, яке спостерігається в середніх широтах, коли протягом доби циклон різко посилюється, а атмосферний тиск стрімко падає.

Циклон принесе із собою сильні хуртовини, особливо у східній частині країни, попереджає NWS, а потужність снігопадів може досягти 1,25 см на годину.

"Це не як сніжний день із вашого дитинства, це серйозно", - сказав у четвер президент США Джо Байден.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У четвер в Чикаго температура різко знизилася

Цьогорічне Різдво може стати найхолоднішим у країні за останні три десятиліття, вважають синоптики.

У четвер увечері температура вже опустилася нижче нуля на півдні Техасу. Очікується, що холодна вітряна погода пошириться аж до мексиканського кордону, і нічні морози можуть чекати навіть на Флориду.

Раз на кілька десятиліть

Національна метеорологічна служба США повідомила, що до кінця цього тижня в деяких районах країни температура опуститься до позначки -45 градусів за Цельсієм.

"Якщо не вжити запобіжних заходів, холодний вітер такої сили [при такій температурі] може викликати обмороження менш ніж за п'ять хвилин, а при тривалому впливі можливе переохолодження і смерть", - йдеться у застереженні метеорологів.

Синоптики стверджують, що така погода трапляється раз на кілька десятиліть.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міннеаполіс опинився під товстим покривом снігу

"У нас був чудовий тиждень з мінімальними перебоями під час Дня подяки, - сказав міністр транспорту США Піт Баттіджіг в інтерв'ю каналу MSNBC. - На жаль, на Різдво все буде інакше".

Шторм вже дав про себе знати у регіоні, що включає штати Вайомінг, Колорадо і Міннесоту.

За 12-годинний період поліція, яка патрулює дороги Вайомінгу, отримала 787 дзвінків про допомогу та зафіксувала 104 ДТП.

У штаті Південна Дакота співробітники рятувальних служб повідомили, що намагаються розчищати дороги від великого снігового покриву та кучугурів, глибина яких в окремих місцях сягає трьох метрів.

На додачу до проблем на дорогах влада побоюється перебоїв з електроенергією. Деякі компанії вже закликають своїх клієнтів менше опалювати вдома.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, У четвер і п'ятницю аеропорти США скасували понад п'ять тисяч авіарейсів

Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Гокул напередодні шторму оголосила режим надзвичайної ситуації.

За її словами, велику проблему для її штату становлять крижані затори - скупчення крижин у річищі річки, через яке в ній підвищується рівень води.

Надзвичайну ситуацію у себе в штатах також оголосили губернатори Кентуккі, Північної Кароліни, Західної Вірджинії, Джорджії та Оклахоми, а в штаті Вісконсин запровадили режим економії електрики.

У Флориді це Різдво стане найхолоднішим з кінця 1980-х.

100 рекордів за кілька днів

Національна метеорологічна служба попередила, що нинішній шторм у найближчі кілька днів поб'є щонайменше 100 температурних рекордів.

Один із рекордів був встановлений у Колорадо у четвер, коли температура повітря там різко впала з +5 до -12 градусів Цельсія.

У місті Шайєнн штату Вайомінг стовпчик термометра за пів години спустився з +6 до -16 - це рекордний стрибок за такий короткий час. В інших частинах штату при цьому похолодало до -37 за Цельсієм.

Понад 10 температурних рекордів було встановлено й у сусідній Монтані.

Що таке вибуховий циклон?

Вибуховим циклоном або циклоном-бомбою називають бурю, яка швидко посилюється, при цьому атмосферний тиск в епіцентрі падає не менше ніж на 24 мілібари за 24 години.

Такі шторми приносять хуртовини, сильні грози або сильні опади.

Вибухові циклони найбільш поширені на східному узбережжі США та Канади, де прохолодні температури над поверхнею суші та тепла течія Гольфстрім створюють оптимальні умови для їх розвитку.