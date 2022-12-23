Російські військові навмисно вбивали людей у Бучі для просування на Київ - NYT

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Це фото мертвої жінки з Бучі облетіло сторінки іноземних ЗМІ

Журналісти газети The New York Times опублікували результати розслідування вбивств у Бучі на Київщині, скоєних у березні 2022 року, коли місто було окуповане російськими військовими.

Автори розслідування дійшли висновку, що значна частина вбивств була скоєна навмисно.

Також журналісти вважають, що до вбивств у Бучі причетні військові 234-го десантно-штурмового полку із Пскова.

Як повідомляється в публікації газети, найбільше загиблих було на вулиці Яблонській. Убивства на цій вулиці відбувалися навмисно з метою убезпечити та прискорити просування російських військових у бік Києва, стверджує видання.

За даними газети, російські військові шукали в місті чоловіків, які теоретично могли бути пов'язані з територіальною обороною, і стратили багатьох із них після допиту. У деяких випадках жертвами солдатів із Росії ставали випадкові перехожі.

Журналісти The New York Times детально відновили історії 36 людей, убитих у Бучі на вулиці Яблонській або неподалік. Багато хто з них загинув від вогнепальних поранень. Загалом після відступу російських військ у місті знайшли понад 400 загиблих.

Раніше висновку про те, що більшість убивств у Бучі були навмисними, дійшли й журналісти агенції Associated Press.

Вони встановили імена 22 військових із 234 десантно-штурмового полку з Пскова. Це вдалося зробити завдяки інформації від української влади про телефонні дзвінки з Бучі в Росію на початок березня.

Журналісти працювали над розслідуванням протягом восьми місяців, їм вдалося опитати багатьох свідків подій, які відбувалися у Бучі у березні 2022 року. Також для реконструкції подій вони використовували дані телефонних перехоплень, радіопереговорів та записів з камер спостереження.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Такою побачили Бучу після росіян

Що сталося в Бучі?

Після того, як 24 лютого Росія атакувала Україну, колону російських танків і бронетранспортерів, що прибула до Бучі, атакували українці. Це зупинило наступ Росії.

Росіяни дістали підкріплення і залишилися в тому районі, не в змозі просунутися вперед. А 30 березня почали відступати, щоб зосередитися на війні на сході України.

Після відходу росіян у місто зайшла українська армія, а потім і кореспонденти, зокрема і журналісти ВВС. Те, що вони побачили, шокувало увесь світ.

Українська влада повідомила, що на Київщині виявили тіла 410 цивільних.

На вулицях знайшли десятки вбитих. У багатьох були тяжкі поранення — декому прострелили скроню, наче на страті. Деяких явно переїхали танки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Братська могила біля церкви в Бучі

На супутникових знімках, зроблених Maxar, було видно братську могилу завдовжки 14 м у Бучі біля церкви Святого Андрія.

Жителі Бучі кажуть, що перші тіла були поховані там у перші дні війни, оскільки росіяни "розстрілювали всіх, кого бачили". За оцінками, там було поховано від 150 до 300 людей.