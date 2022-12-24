Серійного убивцю, про якого Netflix зняв серіал, випустили з в'язниці

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чарльз Собрадж сидів у в'язниці в Непалі з 2003 року

Французький серійний убивця, відомий як Змій, засуджений за кілька убивств туристів у Азії в 1970-х роках, повернувся до Франції після звільнення з в'язниці в Непалі.

78-річного Чарльза Собраджа звільнили за рішенням суду, який врахував його вік та хорошу поведінку.

У п'ятницю його депортували до Франції і заборонили повертатися до Непалу щонайменше на 10 років.

Він провів у в'язниці в Непалі 19 років за вбивство двох американців у 1975 році, хоча посадили його за ці вбивства тільки в 2003 році.

Водночас його пов'язували із понад 20 вбивствами у 1972-1982 роками, коли жертвам давали наркотики, душили, били або спалювали.

За життя він сидів у в'язницях різних країнах та міг вчинити безліч злочинів.

Собрадж полював переважно на молодих західних туристів на так званому "шляху хіпі" в Індії та Таїланді.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Сумнозвісний вбивця, чию історію розповіли у телевізійній драмі "Змій", одночасно відбував два терміни, кожен по 20 років. Останній раз він сидів він за вбивство 1975 року американки Конні Джо Бронзіч та її друга-канадця Лорана Кар'єра.

Але Верховний суд Непалу постановив звільнити Собраджа після того, як його команда юристів успішно подала клопотання щодо зменшення терміну ув'язнення за станом здоров'я.

Непальське законодавство також дозволяє звільнити ув'язнених, які продемонстрували хорошу поведінку й відбули 75% терміну ув'язнення.

"Постійне тримання його у в'язниці порушує права людини ув'язненого", - йдеться у вироку, повідомляє AFP. Ще одним фактором, що сприяв звільненню, стали проблеми з серцем - у 2017 році йому зробили операцію на серці.

В інтерв'ю AFP напередодні свого від'їзду в п'ятницю Собрадж сказав, що почувається на волі чудово, але збирається судитися з урядом Непалу.

Його прозвали Змієм або Бікіні-вбивцею за його вміння оманливого маскування, здатність утекти з в'язниці та схильність до убивств молодих жінок.

Його прізвисько стало назвою для хітового серіалу BBC і Netflix "Змій", який вийшов у 2021 році.

До двох засуджень у Катманду Собраджу уже провів два десятиліття у в'язниці в Індії за отруєння людей в автобусі з французькими туристами.

В Індії йому вдавалось ненадовго втекти з в'язниці, накачавши тюремних охоронців наркотиками. Пізніше він стверджував, що втеча була хитрістю, щоб продовжити свій термін і уникнути екстрадиції до Таїланду, де його розшукували за ще п'ять вбивств.

Влада Таїланду видала ордер на його арешт у середині 1970-х років за звинуваченням у підмішуванні наркотиків і вбивстві шести жінок, деяких із яких знайшли мертвими на пляжі поблизу курортного міста Паттая.

Після звільнення в Індії в 1997 році Собрадж повернувся до Франції, де жив у Парижі та давав оплачувані інтерв'ю журналістам.

Але він повернувся до Непалу, де в 2003 році його арештували за убивство Бронзіч - після того, як його помітив репортер в казино в Катманду.