Через дефіцит електроенергії у Києві зупинили трамваї та тролейбуси

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Через дефіцит електроенергії влада Києва припиненяє роботу наземного електротранспорту - трамваїв та тролейбусів. На всіх їхніх маршрутах відтепер курсують автобуси.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, будуть здійснювати 222 автобуси.

Загалом зараз на маршрутах працюють 440 автобусів. Це - весь рухомий склад автобусів, які є в автопарках, додав мер.

Автобуси курсуватимуть на тролейбусних рейсах Києва, допоки в країні не відновлять електропостачання, пояснив заступник голова КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, найближчими місяцями не варто сподіватися, що систему електропостачання стабілізують на 100%, тому впродовж усієї зими замість електротранспорту на лінії вводитимуть автобуси.

"Доки в країні не буде відновлено повноцінне електропостачання, доти ми використовуватимемо на повну автобусний парк. Водночас розуміємо, що зараз зима, навантаження на енергосистему посилене", - цитує Пантелеєва Укрінформ.

Автор фото, КМДА

20 грудня в Києві відкрили станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", які були зачинені від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі в столиці відкриті 50 станцій із 52. Дві станції - "Гідропарк" і "Дніпро" - тимчасово закриті.

Ситуація в енергетиці

За повідомленням компанії "Укренерго", на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим.

Працюють усі види генерації. Але обмеження у системі передачі електроенергії і далі зберігаються. Вони спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками, додали в компанії.

Автор фото, КМДА Підпис до фото, До 20 грудня станція метро "Хрещатик" не працювала на перевезення пасажирів

Росія розпочала масовані удари по українській енергетичній системі з використанням безпілотників і ракет 10 жовтня. З того часу їй вдалося вивести з ладу значну частину системи.

Останній масований удар був у ніч проти 19 грудня.

Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки на Київщині, а також проїжджу частину дороги та вікна в багатоповерхівці у Києві.