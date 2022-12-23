Через дефіцит електроенергії у Києві зупинили трамваї та тролейбуси
Через дефіцит електроенергії влада Києва припиненяє роботу наземного електротранспорту - трамваїв та тролейбусів. На всіх їхніх маршрутах відтепер курсують автобуси.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, будуть здійснювати 222 автобуси.
Загалом зараз на маршрутах працюють 440 автобусів. Це - весь рухомий склад автобусів, які є в автопарках, додав мер.
Автобуси курсуватимуть на тролейбусних рейсах Києва, допоки в країні не відновлять електропостачання, пояснив заступник голова КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, найближчими місяцями не варто сподіватися, що систему електропостачання стабілізують на 100%, тому впродовж усієї зими замість електротранспорту на лінії вводитимуть автобуси.
"Доки в країні не буде відновлено повноцінне електропостачання, доти ми використовуватимемо на повну автобусний парк. Водночас розуміємо, що зараз зима, навантаження на енергосистему посилене", - цитує Пантелеєва Укрінформ.
20 грудня в Києві відкрили станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", які були зачинені від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
Наразі в столиці відкриті 50 станцій із 52. Дві станції - "Гідропарк" і "Дніпро" - тимчасово закриті.
Ситуація в енергетиці
За повідомленням компанії "Укренерго", на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим.
Працюють усі види генерації. Але обмеження у системі передачі електроенергії і далі зберігаються. Вони спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками, додали в компанії.
Росія розпочала масовані удари по українській енергетичній системі з використанням безпілотників і ракет 10 жовтня. З того часу їй вдалося вивести з ладу значну частину системи.
Останній масований удар був у ніч проти 19 грудня.
Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки на Київщині, а також проїжджу частину дороги та вікна в багатоповерхівці у Києві.